L’Inter si vendica della Juventus: Marotta fa saltare il colpaccio

L’Inter si vendica della Juventus. Giuntoli sta lavorando alla nuova squadra mentre Marotta sta provando a metterle il bastone tra le ruote.

Cristiano Giuntoli cerca di stringere i tempi perché di tempo ne è rimasto davvero poco. Il direttore tecnico bianconero lavora contemporaneamente su più tavoli per cercare di arrivare a dama il prima possibile.

Una, due, tre trattative ciascuna con le sue difficoltà. Le stesse che, in questo primo mese di lavoro, e a pochi giorni dall’inizio del campionato, ha mostrato la Juventus. A Thiago Motta mancano ancora diversi tasselli di fondamentale importanza, poiché alcuni costituiscono, o costituirebbero, parte della colonna vertebrale del suo undici titolare. I ruoli da coprire sono sempre gli stessi, ormai da mesi: difensore centrale, centrocampista, due esterni. Così come da tempo si conoscono i nomi dei prospetti che Giuntoli vorrebbe portare alla Continassa. Le trattative proseguono sempre più febbrilmente con la forte sensazione che la Juventus giochi sempre il ruolo della parte più debole perché quella che ha più necessità ed urgenza di chiudere gli affari. Giocare su più tavoli in contemporanea con la speranza che non sorgano poi nuovi intoppi e che non vi siano sgradite intromissioni.

L’Inter si vendica, Marotta fa saltare tutto

Tra le vaie trattative che vedono attivamente impegnato Cristiano Giuntoli vi è quella con la Fiorentina per l’esterno argentino Nico Gonzalez.

Trattativa non semplice poiché trattasi di un’operazione da 30 milioni di euro e poi quando si ha a che fare con la Fiorentina di Rocco Commisso le sorprese, in negativo, non mancano mai. La Juventus spera di chiudere al più presto l’operazione-Gonzalez ma la Viola non intende dare l’o.k. se prima non avrà chiuso con il Genoa l’affare-Gudmundsson, l’attaccante islandese scelto come naturale sostituto dell’argentino. Su Albert Gudmundsson vi è, però, anche l’Inter che non ha mai mollato la presa sull’attaccante dei Grifoni. Una presenza ‘preoccupante’ per la Juventus dal momento che se Beppe Marotta riuscirà a chiudere per Gudmundsson la Fiorentina ritirerà dal mercato Nico Gonzalez. A quel punto, per Cristiano Giuntoli, sarebbero guai seri.