Stipendio pagato e ritorno lampo: per la Juventus finisce qui

Il mercato della Juve si prepara a vivere gli ultimi giorni di grande intensità prima della chiusura fissata per la sera del 30 agosto

Questa settimana riparte ufficialmente la nuova stagione per le squadre italiane in Serie A e non solo. Nel prossimo fine settimana infatti inizierà il campionato 2024/25 con il primo turno che come ogni anno è sempre molto atteso da numerosi tifosi a cui è mancato molto il calcio giocato nel corso dell’estate. La Juventus in questa prima giornata se la vedrà con la neopromossa Como che torna a giocare nel massimo campionato italiano facendo visita ai bianconeri.

Lunedì sera alle ore 20:45 ci sarà quindi il debutto della nuova Juve targata Thiago Motta che quest’anno cercherà di tornare competitiva ai massimi livelli sia nelle consuete tre competizioni nazionali che pure nella nuova Champions League che quest’anno si presenta con un format inedito sprovvisto di gironi. Per riuscire a far bene in tutte queste competizioni ci vuole una rosa lunga e completa e il direttore Cristiano Giuntoli sta lavorando per terminarla.

Sfuma un obiettivo per la Juve: vicino il ritorno nella sua ex squadra, i tifosi bianconeri ci avevano sperato

La Juventus negli ultimi giorni di calciomercato (con la data di chiusura di questa sessione estiva che è fissata per la sera del 30 agosto) dovrà cercare di rinforzarsi portando alla Continassa i giocatori richiesti da Thiago Motta in specifici reparti ma anche dare un occhio al mercato in uscita. Ci sono infatti diversi elementi nell’organico della Vecchia Signora che non rientrano più nel progetto del nuovo allenatore ma che sono difficili da piazzare.

Sul fronte delle entrate la dirigenza juventina ha cercato anche un terzino destro che potesse aiutare a rimpolpare questo reparto. Tra i vari nomi che sono orbitati nella galassia bianconera c’è stato anche quello di Joao Cancelo, portoghese che conosce già bene il mondo Juve e la Serie A.

Nelle scorse settimane a Giuntoli e agli altri dirigenti bianconeri era stato proposto il profilo di Joao Cancelo ma alla fine non se ne è fatto nulla. Il laterale classe 1994 è infatti in uscita dal Manchester City dove non rientra più nei piani di mister Pep Guardiola e i tifosi juventini sognavano un suo ritorno.

Secondo quanto riportato dai media britannici però il suo futuro dovrebbe essere ancora al Barcellona dove Cancelo è sempre voluto tornare dopo aver giocato in Catalogna in prestito nell’ultima stagione. Per facilitare il buon esito di questa uscita pare che il City si sia deciso a contribuire con il pagamento dell’ingaggio del terzino viste le condizioni economiche precarie del Barça che fino ad oggi hanno frenato questo affare.