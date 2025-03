Il ritorno alla Juventus è cosa fatta: De Laurentiis è furibondo

Il ritorno alla Juventus, dopo un solo anno, potrebbe essere già cosa fatta. Una chiamata c’è stata e De Laurentiis è furibondo. La situazione

La rivoluzione dentro la Juventus è iniziata con l’avvento di Igor Tudor in panchina. Il tecnico come sappiamo ha preso il posto di Thiago Motta e oggi debutterà contro il Genoa. Contratto fino alla fine dell’anno, poi si vedrà.

Ma la rivoluzione potrebbe anche riguardare i piani dirigenziali, quelli che non è che abbiano fatto benissimo in questi due anni, vale a dire da quando è arrivato Giuntoli. Intanto le cessioni: quelle di Hujsen, ad esempio, e poi di Kean. Entrambi hanno fatto aumentare il livello delle proprie prestazioni e quindi hanno aumentato il loro valore di mercato. E visti i problemi, soprattutto dietro, che la Juve ha avuto, pensare di tenere il difensore spagnolo sarebbe stato sicuramente importante. Una cessione a cuor leggero che adesso pesa e anche molto. E poi? Poi gli innesti che non hanno portato di certo i frutti sperati: da Koopmeiners, che è un fantasma, passando per Kelly che non sembra proprio un giocatore da Juventus. Insomma, Giuntoli ne ha azzeccate poche e secondo le informazioni che sono state riportate da “oggisportnotizie”, è arrivata già una chiamata al grande ex.

Chiamata a Giovanni Manna: De Laurentiis è furioso

Giovanni Manna ha lasciato la Juventus per trasferirsi al Napoli, sentendosi chiuso ovviamente dall’arrivo di Giuntoli. Insieme ad Antonio Conte ha iniziato un lavoro sicuramente straordinario in azzurro e questo non è passato inosservato. Tant’è che sarebbe arrivata appunto una chiamata dai bianconeri per cercare di capire se esistono i margini per un ritorno. E questo vorrebbe dire, senza nessuna discussione, che anche il futuro di Giuntoli dentro il club piemontese sarebbe a rischio.

Una convivenza la vediamo difficile: due uomini per lo stesso lavoro sono troppi e le personalità potrebbero andare in contrasto. Quello che viene fuori, insomma, è una Juve che vorrebbe quasi, di nuovo, ripartire da zero. E magari portare anche Antonio Conte in panchina. Questo lo sappiamo è il segreto di Pulcinella, quello che conoscono tutti. Una situazione, quindi, in continua evoluzione. E tutto potrebbe succedere.