Rivoluzione Serie A: UFFICIALE, gli orari di alcune partite cambiano subito

Svolta importante in Serie A, parte la rivoluzione: adesso è ufficiale, cambiano gli orari delle partite nel weekend

Rotto il ghiaccio, il campionato di Serie A ha già presentato molte delle sue più importanti novità per questa stagione 2024/25. Sono cambiati, almeno in parte, i metri arbitrali per cercare di adeguarsi a quanto deciso a livello internazionale. Sono cambiate molte squadre, sono arrivati nuovi protagonisti di grande livello ma, soprattutto, sono cambiati gli orari di alcune partite, dando il via a una vera e propria rivoluzione.

Per gli appassionati non è una novità di poco conto. Seguire il calcio in televisione quest’anno sarà leggermente diverso rispetto allo scorso anno, e tutto questo grazie a una novità rivoluzionaria che potrebbe far felici i tifosi che non decideranno di sottoscrivere l’abbonamento a DAZN ma solo quello a Sky Sport.

Come sappiamo, le due piattaforme trasmetteranno ancora una volta il campionato in co-esclusiva, dividendosi in particolare tre partite a giornata, per un totale di 114 partite di Serie A che saranno trasmesse anche sull’emittente satellitare. E la grande novità riguarda proprio la scelta di queste partite. Se molte di queste saranno, infatti, dei big match, a cambiare completamente saranno gli orari in cui verranno trasmesse le partite.

Svolta in Serie A, cambia tutto: rivoluzione Sky, cambiano gli orari delle partite

Non si tratta di un vero e proprio cambiamento, a guardare bene, quanto invece di un cambio di direzione da parte dei vertici di Sky Sport, che hanno scelto di cambiare gli slot delle partite da garantire ai propri abbonati.

Fino allo scorso anno tra le partite trasmesse anche dall’emittente satellitare c’era infatti anche l’immancabile partita delle 12.30 della domenica, il celebre lunch match amato e detestato da moltissime persone. Una partita che quest’anno sarà invece in esclusiva solo su DAZN, visto che i vertici di Sky hanno deciso di puntare con forza su un altro slot.

Fuori la gara dell’ora di pranzo, dentro quella, sempre domenicale, delle ore 18. Una novità molto importante, soprattutto per quei tifosi che sono rimasti fedeli alla piattaforma satellitare anche dopo la perdita dei diritti in esclusiva di tutte le partite del campionato di Serie A.

In questa stagione saranno quindi le partite del sabato alle 20.45, della domenica alle 18 e del lunedì alle 20.45 quelle che la pay-tv satellitare trasmetteranno sui propri canali per tutti i propri abbonati. Una novità che, secondo quanto trapela, dovrebbe garantire a Sky la trasmissione in ogni fine settimana di almeno un big match. Per la gioia di tanti tifosi e di tutti i fedelissimi di Sky.