Juventus, la tempesta è finita: ritorno UFFICIALE

Juventus, la tempesta è finita: il ritorno adesso è anche ufficiale così come si legge sul sito bianconero. La situazione

Lo aveva annunciato Thiago Motta nella conferenza stampa di ieri e aveva i crismi dell’ufficialità. Ma le parole, e lo abbiamo capito anche in questo calciomercato, molto spesso se le porta via il vento. Questa volta no, invece, è tutto nero su bianco.

La Juventus questa sera torna in campo contro il Como e il tecnico che ha preso il posto di Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati: e tra questi c’è anche McKennie. L’americano che inizialmente era stato messo ai margini del gruppo è tornato ad allenarsi con tutti gli altri avendo quelle caratteristiche che possono servire nel corso della stagione. Sì, è vero, ci sono un altro paio di settimane di calciomercato e tutto potrebbe succedere, ma ad oggi possiamo dire che è quasi del tutto escluso un suo addio in questa sessione. Non lo vedremo in campo dall’inizio, questo è certo, ma magari uno spezzone Weston lo potrebbe fare. Vedremo.

Juventus, ecco i convocati

Sono 19, come detto, i convocati di Motta. Un gruppo davvero ridotto all’osso e pensandoci bene un mesetto fa non sembrava proprio dovesse iniziare in questo modo la stagione dei bianconeri. Ma il mercato è strano e alcune volte ti costringe anche a prendere delle decisioni impopolari, di quelle che non si capiscono. Serve ancora del tempo anche se non ne rimane molto, evidentemente. Ma la sensazione è che questa sarà la settimana decisiva.

Ci sono molti giovani nella lista: da Savona e Rouhi in difesa, a Mbangula in attacco. Poi i big, quelli che faranno parte del gruppo sicuramente, quelli che cercheranno di rendere difficile la vita all’Inter nel corso dell’annata. C’è curiosità, ovviamente. E vedremo come andrà a finire.