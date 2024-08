Un bomber italiano alla corte di Thiago Motta, scelta irrevocabile: chi arriva

Nuovo obiettivo di calciomercato per la Juventus che vuole accontentare Thiago Motta: arriva l’attaccante italiano.

Il calciomercato della Juventus non è di certo finito qui. Nonostante la prima buona impressione regalata dagli uomini di Thiago Motta, la dirigenza sa bene che alla rosa manca ancora qualche elemento. Soprattutto in attacco ed è per questo motivo che Cristiano Giuntoli è tornato a puntare il proprio mirino nel calcio italiano.

Una Juve più a tinte azzurre è possibile, colpo last minute in vista per la Vecchia Signora che vorrebbe italianizzare un po’ di più la propria rosa. Michele Di Gregorio, che ha prepotentemente soffiato il posto tra i pali all’ormai ex Wojciech Szczesny, molto probabilmente non sarà l’unico italiano in entrata in questa finestra di trattative per i bianconeri.

Il vecchio pallino è stato rispolverato e addio al club imminente per il bomber che da diverse stagioni è ormai alla ricerca di un progetto diverso. Già l’anno scorso poteva cambiare casacca ma alla fine la trattativa non si è conclusa. Affare da ultimi giorni di mercato per la Juve che da settimane cerca qualcosa in più in quella zona di campo.

Calciomercato Juventus, arriva l’attaccante della Nazionale: fissato il prezzo

Ora, a distanza di diversi mesi rispetto all’ultimo sondaggio, il nome di Domenico Berardi è tornato di moda. Contratto ancora lungo per l’esterno mancino nel giro della Nazionale, fermato da un brutto infortunio alla caviglia, che ha però tutte le intenzioni di salutare il Sassuolo prima del 2027. L’anno scorso poteva giocare nella Lazio di Maurizio Sarri ma le richieste per il suo cartellino hanno fatto scappare i biancocelesti.

I neroverdi hanno chiesto al numero uno dei capitolini, Claudio Lotito, una somma molto vicina ai 30 milioni di euro. Cifra esorbitate per la Lazio che ha così deciso di concentrarsi su altri obiettivi. Questo ha lasciato campo libero alle rivali che, con un anno di ritardo rispetto alla tabella di marcia prestabilita, possono offrire a Berardi la tanto ambita nuova avventura. A rivelarlo è stato il portale Agipronews.

Ad oggi, considerando anche la retrocessione in Serie B degli emiliani, il classe 1994 può partire per circa 10 o al massimo 15 milioni di euro. L’occasione appare ghiotta per la Juventus che riporterebbe il bomber da oltre 120 goal in Serie A alla Continassa dieci anni dopo l’ultima volta. In alternativa rimangono ancora vive le piste che portano a Karim Adeyemi e a Jadon Sancho. Quest’ultimo è il preferito dei tifosi.