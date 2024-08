Bufera sulla panchina di Serie A: Allegri è già tornato

Bufera sulla panchina di Serie A. Siamo soltanto alla seconda di campionato ma stanno già montando polemiche che potrebbero portare ad imprevedibili novità.

Una volta si diceva che il calcio d’agosto contasse poco o nulla. Il riferimento era alle amichevoli necessarie per mettere benzina nelle gambe in vista della nuova stagione e per favorire l’inserimento dei nuovi arrivati.

Da qualche anno il calcio d’agosto è già calcio che conta poiché appena scollinato il Ferragosto la Serie A è schierata in mezzo al campo. E non si scherza più. Una volta ci si domandava se un allenatore avrebbe mangiato il panettone nel caso avesse conseguito una serie di risultati negativi. Ora c’è il rischio che a qualcuno vada di traverso persino il cocomero. In un calcio sempre più compresso, con un calendario sempre più ‘esigente’, anche le attese si sono adeguate. E c’è molta meno pazienza e tolleranza. Bastano pochi risultati ‘non positivi’ per mettere tutto, e tutti, in discussione. I tecnici in primis. Un punto dopo due partite. Il responso del campo non ammette repliche ed in casa Milan l’aria è pesante. Paulo Fonseca non è stato accolto con squilli di trombe e fanfare e pertanto basta pochissimo per metterlo sul banco degli imputati come responsabile ‘unico’.

La bufera sulla panchina del Milan riporta in auge Allegri

La seconda giornata di Serie A ha visto nuove cadute ed immediati riscatti. Soltanto il Milan ha proseguito la sua deludente marcia. A Milanello ci si interroga su varie questioni e la prima non può che riguardare Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese sa che occorre invertire subito la rotta. La sfida contro la Lazio di sabato sera può già rappresentare un pericoloso ‘dentro o fuori’. C’è chi, come il quotidiano sportivo Tuttosport, ipotizza un possibile cambio di guida tecnica al Milan con il ritorno in rossonero di Massimiliano Allegri. Ipotesi tutt’altro che fantasiosa se si tiene conto del giudizio di buona parte del popolo rossonero. Dopo il non sempre facile triennio bianconero in cui ha dovuto convivere spesso con l’#Allegriout scandito dai tifosi della Juventus, ora il tecnico di Livorno si sta godendo in pieno l’#Allegriin spinto dalla voce social del tifo rossonero. Una volta si diceva che il calcio d’agosto contasse poco o nulla. Oggi conta, eccome. Ora occorre che qualcuno lo dica a Paulo Fonseca.