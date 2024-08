Nuovo affare Juventus-Fiorentina: manca solo la firma per chiudere

Nuovo affare Juventus-Fiorentina. Nonostante la storica rivalità bianconeri e viola continuano a fare affari. E dopo Nico Gonzalez…

Chi immaginava che gli ultimi giorni di mercato sarebbero passati senza rilasciare emozioni forse aveva trascurato la sfrenata volontà di Cristiano Giuntoli di costruire una squadra forte. Fin da subito.

Gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere all’insegna della Juventus. Operazioni in entrata unite ad operazioni in uscita. Il tutto sempre all’insegna della competitività e sostenibilità, le due parole d’ordine del nuovo corso bianconero. Il tempo scorre velocemente ed occorre mettere la parola fine a diverse operazioni di mercato. Mentre si attende la positiva conclusione dell’affare-Chiesa, Giuntoli ha chiuso in poche ore una doppia trattativa. Dal Porto è arrivato Francisco Conceicao mentre dalla Fiorentina è sbarcato alla Continassa Nico Gonzalez. Un altro importante affare chiuso con la Viola e Rocco Commisso, dopo lo stesso Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. E sembra proprio che gli affari sulla tratta Firenze-Torino non siano ancora conclusi.

Nuovo affare Juventus-Fiorentina. E’ la volta di Kostic

Nonostante i continui attacchi alla Juventus non vi è proprietario di società che abbia incassato più denari dalla Juventus di Rocco Commisso. Dopo i 60 milioni di euro per Federico Chiesa e gli 80 milioni per Dusan Vlahovic eccone altri 40 per il talento argentino Nico Gonzalez.

Ma dopo tanto ricevere è forse giunto anche il momento di ridare qualcosa all’odiata rivale. Nicolò Schira è illuminante a riguardo: “Fiorentina e Juventus sono in trattative avanzate per chiudere l’affare Filip Kostic“. Un’operazione che prevede il prestito con diritto di riscatto che si può trasformare in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Filip Kostic, classe 1992, esterno mancino serbo, è arrivato alla Juventus nell’agosto del 2022. Un primo anno giocato ad ottimi livelli seguito da una seconda stagione dai risultati insoddisfacenti. Anche Filip Kostic non rientra più nel piano tecnico di Thiago Motta ma tra breve potrebbe entrare in quello di Raffaele Palladino.