Festa Juventus, Koopmeiners ‘anticipato’: connubio UFFICIALE

Festa Juventus, Koopmeiners ‘anticipato’. L’attesa è stata infinita ma alla fine Cristiano Giuntoli ha centrato ‘l’obiettivo’ di un’estate.

Sicuramente ci sarà qualche appassionato di ‘numeri’ che ricorderà il giorno in cui, per la prima volta, si è parlato di un interessamento della Juventus per Teun Koopmeiners dell’Atalanta.

Da quel giorno ad oggi sono passati oltre sei mesi. Il sogno Teun Koopmeiners Cristiano Giuntoli l’ha messo subito accanto al suo obiettivo primo: Thiago Motta. E come sono soliti fare i bambini con le mitiche figurine Panini, creando la loro formazione dei sogni, accostando campioni a campioni, così il direttore tecnico della Juventus ha collocato accanto al nome dell’allora tecnico del Bologna quello del ‘tuttocampista’ orange in forza all’Atalanta. Da queste due mosse è nata la sua Juventus. Giorni, settimane, mesi di lavoro certosino per trovare modalità e formule di mercato che potessero mettere in piedi una Juventus da subito competitiva partendo dai due iniziali ‘caposaldi’. Giorni, settimane, mesi dopo la sua Juventus è prima in classifica dopo due giornate. Sui media vi è un unanime coro che elogia il lavoro svolto, in poco più di un mese, da Thiago Motta.

Festa Juventus, Koopmeiners ‘anticipato’. Il popolo bianconero lo accoglie

Thiago Motta dal 10 luglio scorso è operativo alla Continassa. Per Teun Koopmeiners c’è voluto decisamente più tempo ma adesso, anche per lui, l’attesa è finita.

Mercoledì 28 agosto. E’ il suo giorno. L’olandese, ormai ex Atalanta, sbarcherà alla Continassa in direzione JMedical per le visite mediche di rito che anticipano l’attesissima firma sul contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni alla Juventus. I tifosi bianconeri non hanno mai fatto mancare il loro calore, nonostante la torrida estate, ai nuovi arrivati ma per il centrocampista olandese si sta organizzando una mobilitazione. L’appuntamento è per le ore 10.30 al JMedical per accogliere calorosamente Teun Koopmeiners. Dopo un lungo periodo di lacerazioni e divisioni all’interno dello stesso sterminato popolo di tifosi bianconeri sembra che tutto sia ora ritornato alla normalità. Uniti fino alla fine.

La nuova Juventus targata Giuntoli-Motta ha già ottenuto il suo primo successo.