La Juve mette la ciliegina sulla torta: trovato il doppio accordo

La Juve mette la ciliegina sulla torta. Un mercato che ha visto la società bianconera protagonista. In maniera diversa, però, dalla scorsa estate.

Qualcuno ricorda l’estate 2023 che ha visto l’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus? E la sessione estiva di mercato in cui la Juventus è brillata per la sua forzata assenza? Da allora sembra passata un’era geologica, eppure è soltanto un anno fa.

Un anno in cui sono cambiate tante cose. Prima di tutto è cambiata la Juventus. John Elkann a rappresentare, in tutto e per tutto, la proprietà e poi l’approdo alla Continassa del nuovo direttore tecnico, Cristiano Giuntoli. Una rivoluzione che ha toccato tutti i livelli della società fino all’area tecnica. Un nuovo allenatore, Thiago Motta ed un nuovo progetto che non ha esitato a mettere alla porta, forse in maniera fin troppo netta e brusca, quasi metà della rosa della stagione precedente. Un cambiamento ‘epocale’ che non è ancora arrivato al suo totale compimento.

Manca ancora qualcosa, la classica ciliegina sulla torta. O forse molto di più.

La Juve mette la ciliegina sulla torta. Arriva anche Sancho

Che la Juventus non abbia ancora terminato il suo percorso ‘mercantile’, teso ad un profondo rinnovamento, è convinzione di molti. Anche di Guido Tolomei, il quale punta decisamente la sua attenzione sul prossimo obiettivo di Cristiano Giuntoli.

“Cristiano Giuntoli ha il pallino di Sancho da tempo (esattamente come per Koopmeiners e Thuram)”. L’olandese, ex Atalanta, è appena approdato alla Continassa mentre il francese è già da settimane agli ordini di Thiago Motta. Arriverà anche il talento inglese del Manchester United? Per Guido Tolomei l’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato da un club che decidesse di acquistare subito il giocatore. Intanto, però, proseguono i contatti, molto ben avviati, tra la Juventus ed il Manchester United. E’ possibile quindi che anche l’altro pallino di mercato di Cristiano Giuntoli possa raggiungere al più presto i due ‘pallini’ che l’hanno preceduto.