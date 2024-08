Fagioli via per oltre 25 milioni, contatto decisivo: svelata la destinazione

La Juventus pronta a valutare un’offerta per risolvere un rebus di mercato. Attenzione al mercato bianconero e al compromesso da accettare.

Gli ultimi giorni di mercato si stanno rivelando molto prolifici per la Juventus. La dirigenza bianconera ha messo la quinta nel tentativo di fare un’ultima accelerata nelle ultime ore, proprio per regalare a Thiago Motta i rinforzi che servono per intraprendere una stagione che, quando entrerà nel vivo, sarà caratterizzata da diversi impegni.

E allora non bastano i vari Douglas Luiz, Cabal, Di Gregorio, Thuram e Kalulu, ma servono altri innesti per garantire forze fresche alla rosa. Nelle ultime ore Cristiano Giuntoli ha portato a termine due operazioni fortemente cercate dal club bianconero. Innanzitutto Nico Gonzale, in arrivo dalla Fiorentina per circa 38 milioni di euro, e poi Francisco Conceiçao, direttamente dal Porto in prestito oneroso fissato a 7 milioni di euro più 3 di bonus.

Nei piani della Juve, però, c’è di non fermarsi qui. Non è un mistero che la dirigenza bianconera stia cercando di portare a Torino anche altri due nomi, pur dovendo trattare per due situazioni per nulla semplici. Si tratta di Teun Koopmeiner e Jadon Sancho, ma per l’ultimo c’è da risolvere un bel problema.

Juventus su Sancho, pronta una contropartita tecnica: i dettagli

Il discorso relativo a Jadon Sancho è piuttosto complesso. Sono almeno due gli scogli che la Juventus dovrebbe superare per arrivare all’attaccante inglese. Innanzitutto la formula. La dirigenza bianconera vorrebbe una prestito con diritto di riscatto, poiché i circa 60 milioni che servirebbero per portare a casa Koopmeiners non consentono al club juventino di sborsare altre cifre importanti. E poi l’ingaggio: Sancho guadagna circa 10 milioni di sterline a stagione, cifra totalmente inaccessibile per la Juventus che dovrebbe quindi convincerlo a ridursi lo stipendio in modo considerevole.

Nella trattativa con il Manchester United, però, sembra essere emerso qualcosa di interessante. I Red Devils avrebbero chiesto ai bianconeri informazioni su Nicolò Fagioli, che potrebbe quindi fare da tramite e limare i rapporti tra i due club. La Juventus non vorrebbe privarsi del centrocampista italiano, o almeno non per cifre inferiori ai 25 milioni di euro. Attenzione ai prossimi giorni perchè il mercato sta per chiudersi e la Juventus ha necessità di rinforzarsi, forse anche accettando un compromesso importante.