Altro che regina del mercato: Juventus e Giuntoli ‘demoliti’ ancora una volta

Juventus molto attiva sul mercato, ma l’operato di Giuntoli non convince proprio tutti: arriva una critica ai bianconeri

La palma di società più attiva sul mercato, per la grande mole di operazioni messe a segno in entrata e in uscita, non può che spettare alla Juventus. Una rivoluzione totale messa in campo da Giuntoli, che ha stravolto la rosa bianconera per come la conoscevamo, praticamente per almeno due terzi.

Un cambiamento radicale, per dare a Thiago Motta una squadra competitiva e in linea con la propria idea di calcio. Il tutto, ha portato a Torino grandi acquisti, specialmente in questa fase finale della sessione di trattative, con il trittico Nico Gonzalez, Francisco Conceicao e Koopmeiners che autorizza a sognare in grande.

Con i lavori ancora in corso, è significativo che la Juventus abbia approcciato bene il campionato, riuscendo a fare bottino pieno nelle prime due giornate, unica a farcela. Bianconeri in vetta solitaria che lanciano un segnale ben preciso. Ma naturalmente siamo appena all’inizio e si attendono conferme importanti.

Non tutti sono convinti, oltretutto, che il mercato della Juventus possa pagare dividendi immediati a fine stagione sotto forma di vittoria dello scudetto. C’è chi non è convinto dall’operato di Giuntoli.

“La Juventus non mi convince del tutto”: Zazzaroni attacca su Douglas Luiz e Koopmeiners

Tra le voci critiche che si sollevano, quella del direttore del ‘Corriere dello Sport’, Ivan Zazzaroni. Il giornalista è intervenuto a ‘TMW Radio’, evidenziando quelli che secondo lui sono gli aspetti da analizzare con cura e che potrebbero creare qualche problema alla Juventus.

Per Zazzaroni “il mercato migliore lo ha fatto Manna al Napoli. Gli azzurri hanno fatto un mercato alla Conte con i vari Buongiorno, Mc Tominay, Neres, Lukaku. La Juventus ha preso tanti giocatori, è vero, ma ha speso anche tanti soldi, forse troppi. Specialmente per Douglas Luiz e Koopmeiners. Il brasiliano mi sembra un po’ lento”.

C’è poi un altro problema secondo Zazzaroni: “La Juve ha lasciato un buco in attacco. Di fatto, hanno un solo centravanti. Non mi convince del tutto. C’è da vedere come si comporterà la squadra con una avversaria di maggior spessore rispetto a Como e Verona, già contro la Roma, che a Torino secondo me potrebbe anche vincere”.