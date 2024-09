Esonero UFFICIALE e nuova svolta: Allegri ritorna in panchina

Esonero UFFICIALE e nuova svolta: Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina. Ecco cosa sta succedendo

L’esonero è arrivato nella notte, confermato dal presidente, una vecchia conoscenza del calcio italiano. Rui Costa, massimo dirigente del Benfica, in conferenza stampa ha annunciato di aver dato il benservito a Schmidt.

“Non è più l’allenatore del Benfica. Lo confermo. Vorrei ringraziarlo per tutto l’impegno e il lavoro che ha profuso per il nostro club, per i titoli conquistati e per i giovani della formazione che ha sviluppato. Abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di cambiare allenatore, stiamo già guardando al futuro e lavorando sul prossimo allenatore, che si saprà nel prossimo futuro”.

Esonero UFFICIALE, Allegri in Portogallo

E, secondo le informazioni che proprio questa mattina ha rivelato il Corriere dello Sport in edicola, nella lista dei portoghesi ci sarebbe anche l’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Dopo la finale di Coppa Italia vinta, con quella sfuriata che non è andata giù alla società, il livornese aveva trovato l’accordo con il club per la rescissione contrattuale. Quindi è libero sul mercato e quindi potrebbe ricominciare dopo pochi mesi a lavorare.

Il giornale in edicola questa mattina svela che l’agente di Max, Branchini, si trova a Lisbona, segno di trattative che sarebbero già a buon punto e delle novità potrebbero quindi arrivare a breve. Ecco quindi il ritorno di Max si potrebbe materializzare anche molto presto. Un ritorno clamoroso, nonostante forse ci sarebbe stata tra poco tempo la possibilità di sedersi su qualche panchina italiana o di Premier League, campionati sicuramente più importanti di quello portoghese. Ma il Benfica è una società con molto fascino, dentro una città bellissima e questo potrebbe anche fare la differenza.