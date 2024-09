Dalla Juve all’Inter per 20 milioni di euro, ecco cosa è successo

Il passaggio dalla Juve all’Inter ha spiazzato un po’ tutti i tifosi: il retroscena rivela i dettagli dell’affare da 20 milioni

Negli ultimi anni abbiamo visto come Juventus e Inter abbiano dato vita ad alcuni duelli di mercato oltre a quelli sul campo. I bianconeri sono riusciti ad avere la meglio con Gleison Bremer e poi anche con Tiago Djalò, anche se con il brasiliano le cose sono poi andate decisamente meglio rispetto al portoghese. In estate è invece arrivato alla Continassa Juan Cabal, cercato anche dalla Beneamata.

I nerazzurri si sono ‘vendicati’ lo scorso anno mettendo sotto contratto Juan Cuadrado, svincolato dalla Juventus (ora trasferitosi all’Atalanta), e hanno provato a fare altrettanto nell’ultimo calciomercato con Federico Chiesa (poi finito al Liverpool).

Ma non è tutto, perché c’è un giocatore più volte accostato alla Juventus negli scorsi mesi che rischia invece di finire alla corte di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Jakub Kiwior, 24 anni, polacco, oggi in forza all’Arsenal di Arteta e al centro di diversi rumors di mercato tra luglio e agosto. Alla fine l’ex Spezia è rimasto con i Gunners, con cui ha totalizzato 38 presenze e due reti dal suo arrivo nel gennaio 2023.

Dalla Juve all’Inter: l’assalto dei nerazzurri

Più di qualche club sperava che con l’arrivo di Calafiori dal Bologna i londinesi abbassassero le loro richieste economiche per Kiwior: niente di tutto questo, dato che l’Arsenal ha continuato a chiedere almeno 20 milioni di euro per lasciar partire il polacco. Ma la Juve ha davvero fatto qualche tentativo per regalare il classe 2000 a Thiago Motta?

In realtà no, almeno stando alle ultime indiscrezioni. Chi invece ha provato davvero a strappare il giocatore ai Gunners è stato Beppe Marotta: l’Inter aveva infatti individuato nell’ex spezzino il vice ideale di Bastoni. La dirigenza nerazzurra ha provato a imbastire una trattativa con i londinesi ma le richieste troppo elevate hanno convinto l’Inter a virare sul giovane Palacios. Lo stesso ha fatto il Bologna, che ha scelto di puntare su Casale dopo aver capito che il prezzo per Kiwior non era alla portata.

Non è tutto, perché sempre stando alle voci anche altri due club di Serie A hanno mostrato un certo interessamento per il 24enne che può già vantare 26 presenze (e una rete) con la Nazionale polacca. Sia la Fiorentina che il Napoli hanno provato a capire se l’Arsenal fosse disposto ad accettare un prestito con diritto di riscatto per il difensore. I Gunners hanno risposto con un secco ‘no’: Kiwior è rimasto quindi in biancorosso, ma non è detto che a gennaio le cose non possano cambiare.