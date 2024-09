Allegri al posto di Spalletti in Nazionale, bomba a orologeria

Nella dialettica di questi giorni su un’ipotetica sostituzione sulla panchina azzurra, arriva l’opinione di un addetto ai lavori

Per far sì che un’indiscrezione sia credibile – o quanto meno degna dell’apertura di un piccolo dibattito intorno ad essa – sono necessarie alcune pre-condizioni. Parlando per esempio di un ipotetico avvicendamento sulla panchina della nazionale italiana, uscita con le ossa rotte da un Europeo davvero fallimentare – bisogna capire se esistono sulla piazza dei tecnici liberi. E all’altezza del ruolo. Particolare non affatto trascurabile.

Poi bisogna verificare il reale termometro della situazione, degli umori della piazza, nonché di quelli federali, con l’attuale CT legato al compito preposto da un contratto triennale da 2,8 milioni di euro fino al Mondiale 2026.

Nessuno si sarebbe aspettato che, dopo appena un anno di esperienza sulla panchina azzurra, Luciano Spalletti, il tecnico del Napoli che ha incantato l’Italia e l’Europa con la stagione da sogno conclusasi con lo scudetto del 2023, sarebbe stato messo in discussione.

Nel calcio però, si sa, non conta ciò che si è fatto fino al giorno prima, se non come credenziale da avanzare a sostegno parziale della propria posizione. Lo status acquisito può portare magari ad un prolungamento della fiducia concessa sulla base delle riconosciute capacità del professionista. Ma senza il supporto dei risultati anche il pedigree è un qualcosa che può essere riposto nel cassetto. Senza troppi sensi di colpa.

Ecco che quindi, dopo il suddetto fallimento nella kermesse continentale, l’ex tecnico di Inter e Roma appare in bilico. Contestualmente, un allenatore esonerato in fretta e furia dalla Juve dopo gli incredibili episodi accaduti nel finale e nel dopo-gara dell’ultimo atto della Coppa Italia 2024, è ancora libero. E magari non vede l’ora di provare l’esperienza azzurra.

Allegri al posto di Spalletti, arriva la ‘bocciatura’ di Biscardi

Già accostato al Manchester United per via dell’ormai consueto cammino zoppicante in campionato dell’undici di ten Hag, Massimiliano Allegri non ha mai dichiarato di volersi prendere un anno sabbatico dopo la traumatica separazione dalla ‘Vecchia Signora’.

In attesa di capire se realmente il top club britannico voglia dare il benservito al suo allenatore – mai particolarmente amato dal suo arrivo nell’estate del 2022 – la ridda di pareri sull’eventuale nuovo incarico del tecnico toscano ha animato i giorni di ritiro degli Azzurri in vista del doppio impegno in Nations League.

“Spalletti è stato chiamato per compiere un miracolo. E ha tentato di supplire alla mancanza di giocatori di un certo tipo con un certo tipo di gioco. In Nazionale però non c’è tempo di assimilare certi schemi. Il problema a monte è che il parco giocatori in Italia è quasi desolante. Quando sento parlare di Allegri dico che se veniva criticato con i campioni, ce lo vediamo in una Nazionale dove è costretto a giocare con giocatori così? Non credo che la soluzione sia prendere Allegri. Lui ha sempre sfruttato le capacità individuali dei suoi giocatori”, ha sentenziato Maurizio Biscardi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà