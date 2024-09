La Juventus è tradita sul più bello: saluta tutti e vola nella Capitale

La Juventus è tradita sul più bello. La società bianconera è sempre in prima linea sul mercato. Ma dal mercato possono arrivare anche cocenti delusioni.

La Juventus e l’anno ‘uno’ che si prospetta ricco di aspettative. La stagione riparte dopo la sosta dovuta alle nazionali. Campionato e poi il PSV, per l’attesissimo ritorno in Champions League.

Cristiano Giuntoli ha messo in atto un mercato importante per inseguire obiettivi ambiziosi. Tanto è stato fatto, più di quanto ci si aspettasse. L’investimento economico è stato notevole così come il ricavato dalle cessioni. Il mercato, però, non chiude mai e l’occhio va sempre lì, ad osservare le possibili opportunità. Finestra di gennaio o sessione estiva 2025 che siano le occasioni vanno colte al volo. Il mercato degli svincolati propone ancora nomi importanti in questi giorni, come Adrien Rabiot. Il 2025, però, non è da meno e presenta in cartellone il nome di una stella inseguita già da mezza Europa. Il profilo tanto agognato è quello di Jonathan David, attaccante canadese, classe 2000, del Lille. Contratto in scadenza datato 30 giugno 2025. Tra qualche mese potrebbe già legarsi a zero ad un altro club.

La sfida ‘europea’ per il canadese è già partita.

Jonathan David, il futuro è in Premier League

Ci sono anche spicchi di Italia tra le opportunità futuro per Jonathan David. Il bomber del Lille e della nazionale canadese è seguito da almeno tre anni da Cristiano Giuntoli.

Il direttore tecnico della Juventus seguiva il numero nove del Lille fin dai tempi di Napoli e farebbe carte false per portarlo a Torino. Vlahovic o non Vlahovic. Quando si parla di parametri zero di qualità non si deve mai dimenticare l’Inter di Beppe Marotta. Juventus ed Inter, però, devono fare i conti con l’avversario più temibile: la Premier League. Il campionato più importante d’Europa vuole per sé Jonathan David. La conferma ci arriva da givemesport.com che ci fa conoscere la ferma intenzione dell’Arsenal di acquisire a gennaio un grande attaccante. Il nome è solo e soltanto quello di Jonathan David. Il mercato estivo dei Gunners ha visto importanti ingressi, tra questi Riccardo Calafiori. il grande attaccante, però, non è arrivato. Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, punta a vincere la Premier League, dopo averla sfiorata la passata stagione e pretende un grande attaccante per gennaio. Jonathan David è il prescelto. La Juve appare più lontana.