Fiato sospeso Juventus: problema per un titolare, soluzione lampo

Fiato sospeso Juventus. La grande sfida del pomeriggio all’Allianz Stadium contro il Napoli di Antonio Conte ‘regala’ qualche preoccupazione al tecnico bianconero.

Uno scontro diretto dopo la Champions League. Una ‘delicatezza’ che in questa stagione non è stata gentilmente risparmiata alla Juventus come invece accaduto nella passata ad altri club.

Dopo il positivo esordio contro gli olandesi del Psv, ecco salire a Torino il Napoli di Antonio Conte. Sfida intrigante tra due tecnici che in estate hanno preso in mano le sorti di due grandi club, entrambi intenzionati a tornare, al più presto, alla vittoria. Una sfida che potrà dare indicazioni su quale delle due potrà essere considerata la ‘vera’ rivale dell’Inter di Simone Inzaghi. C’è attesa e non soltanto per il ritorno di Conte nello stadio della ‘sua’ Juve. C’è curiosità per una Juventus che in queste prime gare ufficiali ha mostrato potenzialità enormi unite a meccanismi ancora decisamente da oliare. Sullo sfondo, ma nemmeno poi tanto, vi è la questione legata a Douglas Luiz e dal suo continuo, mancato utilizzo. Il metodo Motta appare già chiaro e non produce ‘figli e figliastri’. Gioca chi dà più garanzie. Punto.

Ed in vista della sfida contro i partenopei vi è un’importante pedina bianconera che tutte le garanzie non le dà.

Fiato sospeso Juventus, Gatti out?

Federico Gatti non è in condizioni fisiche ottimali. Thiago Motta lo ha convocato ma il tecnico italo brasiliano non è sicuro di poterlo schierare al centro della difesa bianconera fin dal primo minuto.

La conferma arriva da Giovanni Albanese che ci fa sapere come Federico Gatti non abbia la caviglia ancora completamente a posto. Nel caso in cui dovesse dare forfait sarebbe Kalulu ad affiancare Bremer al centro della difesa della Juventus con l’ingresso di Savona a ricoprire il ruolo di esterno basso di destra. Con un altro brasiliano, Danilo, ancora fuori. Thiago Motta prosegue pertanto con le sue scelte ‘nette’. Forse qualche brontolio nello spogliatoio bianconero potrebbe presto iniziare a montare.