Clausola e accordo gratis: ha vinto di nuovo la Juventus

Clausola e accordo gratis. Arrivano buone notizie per la Juventus per quanto attiene i propri conti. Un risultato insperato ma molto gradito.

La sorpresa che non ti aspetti da chi non te l’aspetti. Il sabato pomeriggio dell’Allianz Stadium è stato un concentrato dei più diversi sentimenti nelle più svariate gradazioni cromatiche. Lo stadio attendeva Antonio Conte, ma non solo.

Due numeri uno, diversi per età, carattere e storia hanno fatto scendere qualche umida emozione ai 40000 di Casa Juventus. Il gigante umbro, in tutti i sensi, oggi più che mai, Stefano Tacconi, tornato ‘nella sua casa’ dopo l’aneurisma. Ancora oggi è l’unico portiere ad aver vinto tutte le competizioni europee per club. Con la Juventus. E poi Tek Szczesny. Nessun paragone, soltanto un sincero grazie al portiere polacco. Anche lui grande, a suo modo. Ha sostituito un portiere come Gigi Buffon e a parte qualche inevitabile ‘umano’ errore, non ha fatto rimpiangere il gigante di Massa Carrara. Ha salutato il pubblico bianconero dopo sette anni ed è forse una perdita più pesante all’interno dello spogliatoio che non in campo.

Addio definitivo al calcio per il numero uno polacco? Si. Anzi no.

Clausola e accordo gratis. Tek vola ala Barca

Non ha detto una bugia Tek Szczesny quando ha annunciato la sua intenzione di chiudere con il calcio. Solo che, in quel momento, il Barcellona non aveva ancora urgente bisogno di un numero uno affidabile e a costo zero.

Il grave infortunio occorso al portiere dei blaugrana, Ter Stegen, ha accelerato tutto. L’ex numero uno bianconero tra poche ore sbarcherà al Camp Nou, per sua grande soddisfazione e per la gioia della stessa Juventus. Il motivo di tale gioia lo ricorda Giovanni Albanese. L’approdo nella Liga del numero uno polacco regala infatti un importante risparmio per le casse della società bianconera. Sull’intesa d’uscita tra Juve e Szczesny, infatti, è presente una clausola che prevede che: “i 4 milioni netti concordati (dei 7 previsti dall’ultimo anno di contratto) sarebbero diminuiti in caso di accordo con un altro club“. Ecco quindi un taglio di 4 milioni di euro lordi (due netti) dalla somma da versare al portiere polacco e che Szczesny incasserò dal Barcellona.

Pertanto mentre Tek torna in campo, alla Juve tornano i conti. E vissero tutti felici e contenti…