Era fatta con la Juve, adesso va al Milan: trattativa ribaltata

Il giocatore, che era ad un passo dal vestire la maglia della Juventus, può ora finire al Milan: trattativa ribaltata, i rossoneri esultano

Mancano poco più di due mesi alla sessione invernale di mercato e molti club sono già al lavoro per non farsi trovare impreparati e piazzare dei colpi importanti volti a migliorare le rispettive rose, cercando di porre rimedio a ciò che non è andato durante l’estate.

Tra questi c’è senza ombra di dubbio il Milan che è chiamato a piazzare qualche colpo per dare a Fonseca una rosa maggiormente competitiva e più profonda. In particolar modo, i rossoneri dovranno intervenire a centrocampo, dove serve per forza di cose un vice Fofana, e sugli esterni dove la rosa è particolarmente corta, considerato anche l’infortunio di Chukwueze ed il suo scarso rendimento.

Per quanto riguarda il centrocampo, il Milan sta sondando varie piste ed una di quelle più calde porta il nome di Johnny Cardoso, giocatore che milita in Liga nel Real Betis e che sta facendo vedere buone cose. Riguardo gli esterni, invece, i rossoneri hanno messo nel mirino un giocatore a lungo trattato dalla Juventus che poi virò su altri obiettivi, vale a dire Galeno, una delle stelle del Porto.

Dalla Juventus al Milan: Galeno pronto a sbarcare in Serie A

Secondo quanto riportato dal noto sito spagnolo fichajes.net, il Milan avrebbe messo in agenda a quel Galeno seguito a lungo dalla Juventus durante tutta l’estate. Ad un certo punto i bianconeri sembravano vicinissimi a portarlo a Torino, salvo poi virare all’improvviso su Conçeiçao che si è poi unito in prestito alla Vecchia Signora. Per Galeno, però, le porte della Serie A sono rimaste aperte ed ora vi potrebbe sbarcare per giocare nel Milan.

L’esterno d’attacco brasiliano è uno dei giocatori più talentuosi della rosa del Porto e può giocare sia a sinistra che a destra. La sua duttilità e la sua esplosività potrebbero rivelarsi molto utili per il Milan che in questa stagione, Pulisic a parte, sugli esterni sta convincendo poco. Portare via Galeno dal Porto, però, non sarà facile anche perché i Dragoes lo considerano un elemento fondamentale della rosa.

Per avere il giocatore brasiliano, il Milan dovrebbe far pervenire sulla scrivania del Porto un’offerta dai 30 milioni in su, considerato che l’attuale valore di mercato di Galeno è di 27 milioni di euro. I rossoneri, però, potrebbero anche proporre al club portoghese un prestito con diritto di riscatto da far scattare a fine stagione se non vorranno investire una cifra così importante già a gennaio.

La sensazione che si ha è che il Milan ci proverà davvero per Galeno, pronto finalmente a sbarcare in Serie A dopo aver accarezzato l’idea la scorsa estate.