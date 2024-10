F1 nel caos, arriva l’addio ufficiale che lascia di stucco i tifosi

Un grande assente in Formula 1 a Austin. La sua carriera potrebbe essere già terminata come conferma l’indizio emerso sui social

Comincia da Austin il rush finale del Mondiale di Formula 1. Nove ancora le gare da disputare (comprese tre Sprint Race) che decreteranno chi tra Verstappen e Norris e McLaren e Red Bull vincerà le due classifiche piloti e costruttori.

Quello che è certo è che ci troviamo in uno scenario quasi inedito nella Formula 1 attuale. Nelle ultime due edizioni del Mondiale, dopo la pausa estiva, cominciava già il countdown per decretare la vittoria aritmetica di Verstappen e della Red Bull. Una situazione ben diversa da quello cui stiamo assistendo con l’olandese chiamato a respingere l’assalto di Norris e la Red Bull che non sembra in grado di limitare l’allungo della McLaren, in questo sfavorita anche dal rendimento scadente di Sergio Perez.

Un duello al vertice per i due Mondiali al quale assisterà da spettatore uno dei grandi protagonisti della Formula 1 dell’ultimo decennio, allontanato dal suo team a stagione in corso e già sostituito da un giovane collega.

Formula 1, l’addio ormai sembra definitivo

Con il GP di Singapore si è conclusa l’esperienza alla Racing Bulls di Daniel Ricciardo. A rimpiazzare il pilota australiano sarà il neozelandese Liam Lawson, cresciuto nell’Academy Red Bull e già sostituto di Ricciardo lo scorso anno all’Alpha Tauri dopo l’infortunio al polso di quest’ultimo a Zandvoort.

Un avvicendamento di certo non sorprendente quello tra Ricciardo e Lawson. Helmut Marko lo aveva già preannunciato prima che avvenisse, deluso per il rendimento dell’australiano che ha totalizzato appena 12 punti nel Mondiale in corso. Ricciardo, a sua volta, era consapevole dell’addio e ha salutato colleghi e tifosi con un post di commiato che ha avuto ampio risalto sui social.

Cosa farà ora il pilota australiano ? L’addio alla Formula 1 sembra, di fatto, definitivo. Lo stesso Ricciardo ha escluso un possibile ritorno come terzo pilota della Red Bull (ruolo ricoperto fino all’estate 2023) così come sembra poco attratto dalle proposte arrivate dagli Usa per correre in Indycar o Nascar.

Things you LOVE to see: Daniel Ricciardo with his friend and a cap saying ‘I’m retired, having a good time IS my job’ 🤣

What a legend 🤩 pic.twitter.com/IaWKsEfkU1 — Formula God (@formula1god) October 17, 2024

Un indizio sulla decisione di Ricciardo ci arriva da una foto pubblicata sui social da Adam Cianciarulo, amico del pilota e presentatore di podcast. Nello scatto si vede Ricciardo indossare un cappellino con una scritta inequivocabile sopra la visiera.

“Sono in pensione, il mio lavoro è divertirmi“, questo ha voluto far sapere il pilota ai suoi fan. Vedremo prossimamente se si è trattato di un messaggio goliardico scaturito dalle emozioni del momento o se, invece, è davvero questa l’intenzione definitiva dell’australiano.