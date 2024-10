Beccato dalle telecamere, l’ha fatto in campo: tifosi della Juve increduli

I tifosi della Juventus sono rimasti spiazzati: il calciatore l’ha fatto in campo ed il gesto è stato inquadrato dalle telecamere

La Juventus è caduta in casa contro lo Stoccarda nella terza giornata della prima fase di Champions League. I bianconeri hanno vissuto una gara folle contro i tedeschi ed hanno perso l’imbattibilità non solo europea, ma anche stagionale. Mai, infatti, fin qui Thiago Motta aveva conosciuto la sconfitta in gare ufficiali e di certo c’è ora grande curiosità per capire come i bianconeri reagiranno a questo ko.

D’altronde è accaduto di tutto nella notte dello Juventus Stadium: un gol annullato ed un rigore sbagliato – super Perin nella circostanza – con i bianconeri ridotti in 10 nei minuti finali per la doppia ammonizione comminata a Danilo, schierato difensore centrale. Ed il gol dell’ex Atalanta El Bilal Touré ha condannato i bianconeri alla sconfitta. Al momento è un ko che non pregiudica il passaggio del turno agli ottavi, considerate le prime due vittorie nelle prime due gare ma le prossime potranno già essere decisive.

Cambiaso, il gesto che spiazza i tifosi

La Juventus, in attesa che ritorni la Champions League, deve ora rituffarsi sul campionato anche perché nel prossimo turno l’aspetta una sfida da far tremare i polsi, contro l’Inter. Uno scontro scudetto tra le due immediate inseguitrici del Napoli capolista.

Centrare la seconda vittoria consecutiva in Serie A dopo la sosta sarebbe sicuramente un gran colpo anche e soprattutto dal puno di vista psicologico dopo l’1-0 rifilato alla Lazio. E proprio inerente a quella gara, peraltro sofferta e sbloccata solo nei minuti finali grazie ad un autogol nonché giocata in superiorità numerica per un’ora circa, abbiamo visto la prima da capitano per Cambiaso.

Il terzino che in casa Juve ha di fatto mostrato di essere uno dei calciatori più promettenti del panorama italiano ed europeo. Cambiaso, contro la Lazio, ha giocato con il piglio del leader, con una responsabilità maggiore dettata proprio dalla fascia al braccio, sudata e conquistata dopo anni vissuti tra dilettanti e Serie C.

Un match di spessore per il terzino, che può agire indistintamente su entrambe le fasce sia difensive ma anche in posizione più avanzata che sembra anche aver cantato i cori insieme al pubblico dell’Allianz, come evidenziano le immagini riprese dalle telecamere di Dazn. Insomma, un vero e proprio uomo squadra che sembra destinato a ripercorrere le orme dei più grandi.