Inter-Juventus, cambio UFFICIALE: bocciatura clamorosa

Inter-Juventus, cambio UFFICIALE. Sale l’attesa per la grande sfida di oggi pomeriggio allo Stadio San Siro. I tecnici ‘promettono’ sorprese.

Inter-Juventus, ci siamo. La grande sfida tra le ‘storiche’ rivali del calcio italiano è pronta ad andare in scena. San Siro indosserà l’abito della festa, gremito come non mai.

E’ la nona giornata di campionato e per questo non potrà risultare decisiva, ma né Simone Inzaghi né Thiago Motta intendono commettere errori. La Champions League ha regalato risultati opposti alle due contendenti. I nerazzurri hanno vinto in pieno recupero, la Juventus, in pieno recupero, ha conosciuto il primo dispiacere della stagione. Entrambi i tecnici non hanno a loro disposizione l’intera rosa. Sta decisamente peggio Thiago Motta che già in partenza non può vantare l’abbondanza messa a disposizione da Beppe Marotta al suo omologo nerazzurro. Entrambi i tecnici, però, stanno valutando cambiamenti in vista dello scontro diretto. Proprio il discorso riguardante possibili soluzioni alternative, adottabili fin dal primo minuto, rende ancora più intrigante l’attesa.

Inter-Juventus, cambio UFFICIALE: non cambia solo Motta

E se dalla Continassa arrivano spifferi riguardanti una nuova ‘rivoluzione’ nell’undici iniziale della Juventus, anche dalla Pinetina giungono indiscrezioni che parlano di un Simone Inzaghi pronto a calare un inatteso asso.

E’ Daniele Vitiello a lanciare l’eventualità di un importante cambio in casa Inter. Simone Inzaghi attenderà l’esito della rifinitura di questa mattina per decidere se Kristjan Asllani partirà dal primo minuto. Il centrocampista albanese partirà titolare solo e soltanto se offrirà la massima garanzia ed affidabilità dal punto fisico. Il tecnico nerazzurro ha comunque allertato Piotr Sebastian Zielinski. Potrebbe essere proprio l’ex Napoli, profilo stimatissimo dal direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, la vera sorpresa alle ore 18.00.

Ancora qualche ora di attesa e poi Simone Inzaghi e Thiago Motta si giocheranno Inter-Juventus. A carte rigorosamente scoperte.