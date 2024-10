Juve-Napoli, folata da 15 milioni: chiudono l’affare

Juve-Napoli, folata da 15 milioni. Il campionato prosegue la sua corsa ma il mercato non cede mai completamente il passo. Ed arrivano novità.

La nona di campionato ha ‘suonato’ la prima vera fuga della stagione. Il Napoli di Antonio Conte ha allungato il passo ed ora cominceranno i veri problemi per chi insegue.

La Juventus è uscita indenne da Sin Siro in una delle più belle, e folli, partite degli ultimi anni. Un 4-4 finale che ha ricordato le memorabili sfide della Premier League, esattamente quelle che il ‘verace’ tifoso italiano, ed ‘italianista puro’, non ama molto poiché infarcite di scandalosi errori difensivi. Inter-Juventus è stata non soltanto, ma anche, una partita ricca di svarioni da parte delle due retroguardie. Qualcosa quasi di unico dal momento che l’Inter di Simone Inzaghi ha costruito lo scudetto della seconda stella sulla solidità difensiva mentre la Juventus di Thiago Motta ha incassato quattro reti in una sola partita quando nelle precedenti otto era stata una soltanto la rete al passivo.

Juve-Napoli, folata da 15 milioni per Ben Chilwell

Lo Stoccarda in Champions League e l’Inter in campionato hanno evidenziato quanto inizi a pesare l’assenza di Gleison Bremer. Il mercato di gennaio servirà anche, e soprattutto, per riparare questo quasi incolmabile vuoto.

Cristiano Giuntoli non si è nascosto. La Juventus sta valutando interventi sul mercato in vista della sessione invernale. E più del vice-Vlahovic è un difensore il prospetto più urgente da ricercare, poiché è la difesa il reparto che più necessita di una ‘registrata’. Uno spunto concreto, in tal senso, lo fornisce fichajes.net quando riferisce riguardo la posizione di Ben Chilwell, classe 1996, difensore del Chelsea e della nazionale inglese. Esterno basso mancino, Chilwell è stato accostato alla Juventus ed al Napoli. La stagione in corso lo sta vedendo in estrema difficoltà al punto che i Blues londinesi hanno messo in conto una sua cessione. Il suo valore d mercato si attesta attorno ai 22 milioni di euro, ma il Chelsea si ‘accontenterebbe’ di soli 15 milioni di euro. Chissà cosa ne penseranno dalla parti della Continassa e di Castel Volturno.