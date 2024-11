Giuntoli piazza Vlahovic a gennaio: la trattativa è saltata

Cristiano Giuntoli sta pensando di vendere Vlahovic già a gennaio, con un ribaltone in attacco che sarebbe clamoroso: tifosi stupiti

La Juventus vuole di più a livello offensivo e sta prendendo piede l’idea di sacrificare l’attuale centravanti già nella finestra invernale. Da lì potrebbero arrivare i fondi per piazzare almeno un paio di colpi importanti.

La Juve ha portato a casa il derby con il Torino grazie ai gol di Weah e Yildiz e ad una super prestazione di Cambiaso. Non sono serviti i gol di Vlahovic per piegare la resistenza della squadra di Vanoli, superata in ogni aspetto allo Stadium. I bianconeri adesso vedono di nuovo vicina la vetta della classifica (un paio di punti) e sperano di colmare questo piccolo gap già nelle prossime gare dopo la sosta. La nota positiva per Thiago Motta è stato il recupero della solidità difensiva, asse portante di questa stagione. In avanti, invece, c’è sempre qualcosa da migliorare, soprattutto perché le alternative scarseggiano. Milik, ancora ai box per un bel po’, non può rappresentare un’alternativa credibile e per questo c’è bisogno di tornare sul mercato.

Le ultime voci, a dir poco clamorose, riguarderebbero però una cessione anche dell’altro numero 9 in rosa, ovvero Dusan Vlahovic. Il suo stipendio continua ad essere il più alto a bilancio (12 milioni l’anno) e le trattative per il rinnovo procedono a rilento. Qualora non si dovesse arrivare ad un accordo la cessione a gennaio non è da escludere.

Clamoroso colpo di scena a gennaio: Giuntoli tratta con il PSG per Vlahovic

A Juve Zone, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, si è parlato proprio del possibile addio di Vlahovic e del possibile sostituto in arrivo. Mirko Di Natale di “Tuttojuve.com” ha raccontato: “A Giuntoli piace Raspadori e sarebbe un profilo da Motta”. L’attaccante del Napoli non sarebbe però l’unico da prendere visto che in lista c’è sempre Zirkzee, che sta faticando con l’adattamento a Manchester.

Per quanto riguarda invece la destinazione di Vlahovic, secondo Elvin De Fazio de ‘L’Equipe’, ai microfoni di ‘Juve Zone’, è uscita la pista che porta a Parigi.

“Se non riesce rinnovare con la Juventus. In caso contrario per il PSG sarebbe una soluzione molto interessante”. In casa parigina, tra l’altro, sembra che il destino di Luis Enrique sia in bilico, con possibile addio a giugno.