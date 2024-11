La stella della nazionale per Thiago Motta, colpo a sorpresa per gennaio

A gennaio arriveranno i rinforzi per la Juventus, Thiago Motta è al settimo cielo: arriva direttamente dalla nazionale.

Sosta con sospiro di sollievo per Thiago Motta che appena prima della pausa di novembre, nonché l’ultima dell’anno, è riuscito a vincere il suo primo derby di Torino. Sono bastati i due goal rifilati ai granata per accorciare le distanze dal primo posto, grazie anche al pareggio tra Inter e Napoli, ora la vetta dista appena due lunghezza.

Alla ripresa ci sarà poi bisogno di mettere in campo tutte le energie che sono rimaste. Tra campionato, Coppa Italia e Champions League non ci sarà praticamente più tempo di respirare per la Juventus. Per questo passare direttamente agli ottavi di Champions, evitando gli spareggi, darebbe al club bianconero una vera e propria boccata d’ossigeno.

Per arrivare al meglio a fine stagione è però necessario che la società dia una mano. Niente paura, dunque, il direttore Cristiano Giuntoli è già stato sguinzagliato e a quanto pare l’ex Napoli avrebbe già adocchiato un nome davvero niente male: a gennaio può arrivare alla Continassa.

Calciomercato Juventus, arrivano i rinforzi: lo manda Spalletti

Ormai non è un segreto, l’infortunio di Bremer ha cambiato le priorità all’interno del quartier generale juventino e se fino a qualche mese fa l’obiettivo numero uno era un attaccante in più, oggi il reparto che necessita di maggiori attenzioni è proprio la difesa. Il nome nuovo per la retroguardia è ora quello di Caleb Okoli. Difensore centrali entrato nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti che spera, da qui in futuro, di essere sempre più protagonista.

In Serie A e anche in azzurro. Per farlo avrà però bisogno di giocare un po’ di più, cosa che non sembra potergli garantire il Leicester, suo attuale club di appartenenza. Dopo diversi prestiti in Italia tra SPAL, Cremonese e Frosinone, in estate l’Atalanta ha deciso di venderlo a titolo definitivo facendo una volta per tutte cassa.

La Dea è rimasta soddisfatta dall’affare incassando 14 milioni ma chi sembra deluso è invece Okoli. Il ventitrenne vuole giocare di più e spera a questo punto di poterlo fare in patria, con Motta può crescere ancora molto. Visto lo scarso impiego maturato fino a questo punto della stagione, il classe 2001 potrebbe anche essere ceduto in prestito a gennaio. La Juve sta sondando il terreno e spera di poter trovare una soluzione per riportarlo in Serie A.