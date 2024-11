16 operazioni di mercato nel mirino della Consob: “Nuovo procedimento contro la Juve”

Accuse pesanti contro la Juve, “nuovo procedimento in atto” dopo aver riscontrato 16 operazioni di mercato non regolari nel mirino della Consob. La situazione

Quando c’è di mezzo il nome della Juve, spesso i suoi detrattori accostano scandali veri o presunti, facendo riferimento a cose accadute nel passato. Ogni piccolo accadimento riguardante i bianconeri viene ingigantito. Capita anche questo a quella che è la società con più tifosi in Italia. I riferimenti a quanto successo in passato si sprecano, tra tutte Calciopoli. Ma anche l’ultima volta che la Juve si è trovata realmente nell’occhio del ciclone se ne sono dette di ogni tipo.

Ci riferiamo naturalmente alla manovra stipendi e alla nota vicenda delle plusvalenze che portarono ad uno scossone enorme in società con le dimissioni (e conseguente squalifica) dell’intero quadro dirigenziale a partire da Andrea Agnelli. C’era chi millantava addirittura la retrocessione in serie B della squadra allora guidata da Allegri. Alla fine tutti sappiamo com’è andata: una stagione tribolata vissuta con il fardello della penalizzazione “ballerina”, un terzo posto sul campo tramutato in settimo dalla giustizia sportiva e la squalifica dalle coppe europee per un anno.

Nuovo procedimento contro la Juve? Arrivano accuse pesantissime!

Naturalmente le casse della società bianconera ne hanno risentito e da qui la politica della nuova società, capitanata da Giuntoli, di risparmiare soprattutto sugli ingaggi dei giocatori. Ora, però, alle porte potrebbe esserci un nuovo e clamoroso caso, sempre riguardante presunte operazioni di mercato della Juve non conformi alle regole.

Ne ha parlato a lungo il giornalista Paolo Ziliani (noto per il suo essere avverso, per usare un eufemismo, alla Juve) sia sui propri social che sul proprio sito. Secondo il collega, la Consob avrebbe aperto un nuovo procedimento contro il club piemontese! Il motivo è il seguente: operazioni di mercato scorrette che hanno gonfiato il costo delle sue azioni. Per la precisione se ne contano 16.

La notifica sarebbe recente, dello scorso 25 agosto. Si tratterebbe della seconda azione avviata dall’organismo di controllo sul conto del nuovo management, che è già ricorso al TAR dopo la delibera del 2023 che aveva certificato bilanci non regolari. Ci sarebbero queste 16 operazioni ritenute illecite, tra cui quelle di “recompra”. A marzo dovrebbe arrivare la sentenza con un dirigente (il cui nome non è specificato) nel mirino. Insomma toccherà attendere ancora qualche mese per sapere come andrà questa vicenda.