Milinkovic-Savic alla Juve, l’annuncio scatena i tifosi bianconeri

Milinkovic oggi gioca in Arabia ma la Serie A non lo ha mai dimenticato: nemmeno la Juventus che sogna il suo acquisto da tempo.

L’avventura araba di Sergej Milinkovic-Savic è quasi giunta al suo giro di boa. La scorsa estate il centrocampista serbo ha salutato la Lazio per tentare l’avventura in quello che ambiva, e ambisce ancora, a trasformarsi in uno dei campionati più importanti del mondo.

Ora, tuttavia, l’ex biancoceleste starebbe pensando ad un ritorno in Europa. Il suo contratto scadrà ufficialmente nel 2026, al momento non si sta parlando di rinnovo, e questo potrebbe rappresentare uno scenario interessante per tante big finalmente pronte a puntare su di lui. Anche la Juventus ha spesso pensato al Sergente come rinforzo a centrocampo.

Saranno 30 anni esatti a febbraio per il classe 1995 che sa di poter dare ancora molto al continente ed è per questo che più di qualcuno sarebbe felice di fornirgli una nuova maglia non appena si libererà dall’Al-Hilal, club con il quale ha già vinto diversi trofei.

Calciomercato Juventus, Milinkovic a un passo: c’è l’annuncio

Attualmente è però difficile pensare che la Juve possa tornare in corsa per il giocatore. La società ha adottato una politica di ringiovanimento e a questo bisogna aggiungere che il contratto di Milinkovic è ora fuori portata: il trasferimento gli è valso un ingaggio di 20 milioni a stagione. Ora tra club e giocatore c’è distanza ma qualche tempo fa sembrava veramente ad un passo. A rivelarlo è stato l’ex direttore sportivo proprio dei capitolini.

In un’intervista esclusiva rilasciata al portale tuttojuve.com, Igli Tare è tornato a parlare della sua esperienza in biancoceleste e anche di alcuni trasferimenti che per poco non si sono concretizzati. Uno è proprio quello che avrebbe visto Milinkovic indossare la casacca a strisce verticali bianconere. Il Sergente non è però stato il solo che ha sfiorato la possibilità di giocare per la Vecchia Signora, il DS ha infatti rivelato che la Juve ha seguito da vicino anche il suo ex compagno Keita Balde Diao.

Due giocatori certamente preziosissimi per la Lazio che oggi sono vicini all’alba dei trent’anni. Entrambi avrebbero forse potuto chiedere qualcosa di più alle loro carriera ma gli è sicuramente andata bene lo stesso. Chissà cosa sarebbero successo se la Juve avesse accelerato e alla fine chiuso il doppio colpo. Per Keita è ormai acqua passata ma chissà che per Milinkovic non potrà esserci presto un nuovo assalto, questa volta definitivo.