Dall’Inter alla Juventus: l’addio di Fagioli sblocca il colpaccio

Dall’Inter alla Juventus: l’addio di Fagioli, assai chiacchierato negli ultimi giorni, sblocca l’affare dei bianconeri. La situazione è questa

Negli ultimi giorni il nome di Fagioli è sicuramente molto chiacchierato sul mercato. Quello che trapela dalla Continassa è questo: in caso di offerta importante, nel prossimo mese di gennaio, il centrocampista bianconero potrebbe partire. Pareva impossibile fino a poco tempo fa, ma a quanto pare, le valutazioni fatte, portano a questa direzione.

A gennaio, quindi, non è del tutto da escludere l’addio del centrocampista e secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da TuttoSport, la Juventus starebbe già pensando al sostituto.

Dall’Inter alla Juventus: la Juve pensa a Casadei

C’è un asse importante in questo momento tra la Juventus il Chelsea. Sì, perché ieri vi abbiamo parlato della possibilità, per i bianconeri, di prendere Chilwell, in prestito, per i prossimi sei mesi. I colloqui in questo caso sono già iniziati e potrebbero portare l’esterno mancino a Torino come sostituto naturale di Cabal, che ha chiuso in anticipo la sua stagione dopo la rottura del legamento crociato.

“Casadei ha accettato di buon grado la possibilità di restare a Londra per giocarsi le sue chance ma ad oggi ha totalizzato 4 presenze tra Conference League e EFL Cup, mai in Premier. Ovvio la Juve ha priorità in difesa ma oggi Fagioli è tanto chiacchierato sul mercato in uscita e se uscisse per far cassa allora l’idea Casadei in prestito potrebbe essere davvero concreta”. Questo si legge, testualmente, sul quotidiano torinese in edicola questa mattina. Casadei, che gioca nella nazionale Under 21, segnando anche con regolarità, è partito alla volta di Londra dall’Inter. Cresciuto nei vivaio nerazzurro, sembrava dovesse esplodere da un momento all’altro ma così non è stato. Ecco quindi che si apre la possibilità di un ritorno in Italia, magari in maglia bianconera. Vedremo, ma la pista è assolutamente da seguire. Le tracce sono importanti.