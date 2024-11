Sergio Ramos bianconero: telenovela finita

Sergio Ramos bianconero. Un difensore centrale. Questa la priorità della Juventus per la sessione invernale di mercato. Lo spagnolo si o no?

Il mercato che verrà promette scintille. Le grandi d’Europa, chi per un’esigenza, chi per un’emergenza, si getteranno a capofitto nella sessione invernale di gennaio.

Spesso snobbata, per il fatto di essere denominata soltanto come ‘mercato di riparazione’, la sessione di gennaio 2025 promette di passare alla storia come una dalle più avvincenti e cariche di trattative importanti andate a buon fine. E di club che hanno bisogno di ‘riparare’ a qualche errore estivo o alle prese con l’emergenza infortuni, ve ne sono. Vi sono, soprattutto, grandi giocatori in cerca di adeguata sistemazione. Tra chi intende lasciare un club e per chi un club non l’ha più da qualche mese. Tra coloro che sono liberi di muoversi nella bolgia mercantile vi è anche chi ha scritto a lettere cubitali la storia della società più gloriosa del calcio mondiale: il Real Madrid.

Sergio Ramos bianconero: lo spagnolo sceglie la Premier

Un mare di trofei nazionali, europei e mondiali vinti in 16 anni indossando la camiseta blanca del Real Madrid. Sergio Ramos, difensore spagnolo, classe 1986, è pronto ad iniziare una nuova avventura.

E la nuova avventura parrebbe trovarsi dietro l’angolo, almeno a leggere teamtalk.com. Il futuro del 38enne centrale difensivo spagnolo potrebbe essere infatti in Premier League. Il Newcastle ha intenzione di rafforzare un reparto difensivo troppo facilmente perforabile. Sergio Ramos potrebbe assicurare esperienza ed elevata qualità. Il club inglese sarebbe pronto a presentare al giocatore una proposta d’ingaggio da 10 milioni di euro per un contratto che andrebbe a scadere a giugno 2026. Il nome di Sergio Ramos è stato in passato accostato anche alla Juventus fino al momento in cui la società bianconera ha escluso, per il mercato di gennaio, reale interesse per difensori contrattualmente liberi.