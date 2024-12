“Arbitri schierati”: Moratti attacca la Juventus, scoppia il finimondo

Tra Inter e Juventus non scorre buon sangue e a rincarare la dose ci ha pensato l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti.

Che anche questa sarebbe stata una stagione all’insegna delle polemiche, soprattutto per quanto riguarda l’operato degli arbitri, lo si sapeva già prima dell’inizio ufficiale dei giochi. La speranza, tuttavia, era quella di non assistere ad episodi particolarmente significativi. Le polemiche nel calcio sono all’ordine del giorno ma da qualche tempo la classe arbitrale sembra non godere proprio del suo miglior momento.

Qualcuno parla di caos mentre altri parlano di scarsa collaborazione tra i direttori di gara, impegnati a seguire il gioco sul terreno erboso, e chi invece è chiamato a gestire il tutto dalla sala VAR. Di recente chi è tornato a parlare di quello che sta succedendo, lo ha fatto con un occhio vigile e in maniera distaccata visto che non è più direttamente coinvolto, è stato l’ex presidente Massimo Moratti.

L’ex numero uno dell’Inter ha vissuto gli anni d’oro del calcio italiano e questo riguarda anche gli arbitri. In passato le figure di spicco erano certamente di più anche se nemmeno ai tempi di Moratti le cose sono sempre andate per il verso giusto. Anzi, alcune cose dell’epoca rimangono ancora oggi oscure. Bordata a distanza da parte dell’ex nerazzurro che certe cose non è proprio riuscito a digerirle.

Juventus, senti Moratti: “Arbitri e VAR? Ecco cosa penso”

Si dice che il tempo è in grado di aggiustare tutte le ferite e questo è vero ma solo in parte. Nel calcio, ad esempio, dimenticare è certamente più difficile, soprattutto se è per un episodio arbitrale che si rischiano di perdere traguardi importanti. L’Inter di Moratti se lo ricorda bene e l’ex patron meneghino ha deciso di utilizzare l’attualità per tornare su un vecchio episodio del passato.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex presidente nerazzurro ha detto la sua sulla sfuriata di Antonio Conte, avuta proprio nel post partita con l’Inter. Lì il tecnico si è lamentato del rigore fischiato ai meneghini e Moratti gli ha dato ragione: “Conte? Non ha sbagliato a dire quelle cose del VAR“. Insomma, la tecnologia, che dovrebbe essere alleata degli arbitri, sta facendo più danni che mai.

Dopo aver commentato le parole di Conte, Moratti è tornato su un vecchio episodio, quello che vide protagonista due ex calciatori di Inter e Juventus: “Contatto Ronaldo-Iuliano? Nemmeno all’epoca il VAR avrebbe aiutato, ai tempi gli arbitri erano schierati“. Insomma, nemmeno a distanza di tanti anni dimenticare certi episodi sembra possibile.