Via Fagioli, dentro il top player: Giuntoli lo ha fatto di nuovo

Ancora uno stravolgimento di calciomercato da parte della Juve che è ora pronta a sacrificare Fagioli pur di arrivare al top.

Nuovi movimenti in vista da parte della Juventus che sta cercando di risolvere il rebus legato alle cessioni. A Thiago Motta servono nuovi innesti, che devono essere distribuiti in diverse zone del campo, principalmente in attacco e in difesa, e il direttore Cristiano Giuntoli si è già messo in moto da tempo nella speranza di accontentarlo. Il nome attorno al quale ruota tutto è quello di Nicolò Fagioli.

In precedenza vi abbiamo raccontato di come il regista, anche della Nazionale, sia un prodotto da difendere da parte della Juve che sa di poter contare anche su di lui quando arriverà il suo momento. Per questo fino a poco fa l’idea del club era quella di trattenere Fagioli almeno fino a fine stagione, a giugno sarà poi tempo di nuove valutazioni.

In realtà, dalle ultime che arrivano dal quartier generale juventino, Fagioli può andare via anche a gennaio a patto che al suo posto arrivi qualcuno di altrettanto forte se non addirittura più forte. Il futuro del classe 2001 di Piacenza si deciderà nella prossime ore, intanto il nome del sostituto sta cominciando a prendere piede e ora ne parlano tutti.

Juventus, altro che Fagioli: al suo posto un centrocampista top

Se in attacco e in difesa si lavorerà soprattutto nel calciomercato in entrata, a centrocampo prima di inserire nuovi profili bisognerà cedere. Se la Juve vorrà dunque fare spazio al regista del Barcellona dovrà necessariamente far partire qualcuno: oggi il nome caldo in arrivo è quello di Frenkie De Jong. Contratto in scadenza nel 2026 per l’ex Ajax che potrebbe rappresentare per i blaugrana la tanto ambita cessione illustre.

Il Barça ha bisogno di vendere e questo potrebbe spingere il club a privarsi di qualche giocatore di livello, tra i nomi caldi c’è anche quello dell’olandese che da tempo è un pallino della Serie A. Specialmente della Juve che ha sguinzagliato Giuntoli con la speranza di trovare la migliore intesa possibile. Prima di affondare il colpo, si parla di circa 40 milioni per il cartellino di De Jong, bisognerà cedere.

Fagioli è di fatto un giocatore in più per la Juve che valuta il suo regista dai 10 ai 20 milioni di euro. Difficile, però, pensare che qualcuno possa acquistarlo già a gennaio. Per questo i bianconeri potrebbero lavorare per un doppio prestito, uno in entrata e uno in uscita. Secondo Mundo Deportivo l’arrivo più probabile, per il centrocampo juventino, è quello del ventisettenne.