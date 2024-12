Lascia subito la Juventus: assalto dalla Premier League

Lascia subito la Juventus: ormai il quadro è chiaro e il giocatore aiuterà Giuntoli a fare cassa. Assalto dalla Premier League: due squadre pronte al sorpasso

Il nome è diventato assai chiacchierato nel corso delle ultime settimane. E quando le voci circolano con questa insistenza è evidente che qualcosa potrebbe davvero succedere. E gli incastri di mercato potrebbero portare ad un addio immediato.

Anche perché, per forza di cose, la Juventus nella sessione invernale del calciomercato qualche innesto lo dovrà fare, soprattutto in difesa e non è nemmeno da escludere la possibilità di un colpo in attacco. E siccome non tutti possono arrivare in prestito – Giuntoli, comunque, ci spera, anche perché non ha un budget per gennaio – allora qualcosa in uscita i bianconeri potrebbero fare. Servono uomini che possono garantire un bel po’ di milioni. E andiamo a vedere chi, anche se lo sappiamo, potrebbe essere ceduto.

Calciomercato Juventus, addio Fagioli: non solo il Marsiglia

Quello che potrebbe davvero lasciare la Juventus a gennaio è Nicolò Fagioli. Il centrocampista, 23 anni, è quasi del tutto sparito dai radar di Thiago Motta che siamo certi non si opporrebbe ad un addio nella prossima sessione di mercato. Da un po’ di tempo, sulle sue tracce, c’è il Marsiglia di De Zerbi, che lo prenderebbe volentieri nella sua squadra e Fagioli ritroverebbe anche Rabiot. Ma secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate dal giornalista Mirko Di Natale, ci sarebbe pure due squadre della Premier League pronte all’assalto.

Crystal Palace e Tottenham, ha spiegato il giornalista, sarebbero interessate alla possibilità di prendere Fagioli, ovviamente a titolo definitivo, già nella prossima sessione di calciomercato. La Juventus vorrebbe incassare qualcosa più di 20 milioni di euro per cedere il centrocampista, soldi che Giuntoli potrebbe immediatamente investire per prendere almeno un difensore. Con Silva del Benfica si parla di prestito, e magari se i lusitani chiedessero che questo fosse oneroso, con l’introito di Fagioli il direttore dell’area sportiva della Juventus potrebbe acconsentire. Vedremo.