La festa è già finita, salta il primo colpo di gennaio

La Juventus si prepara al mercato invernale. Il primo colpo previsto da Giuntoli, però, è già saltato: bianconeri nei guai.

Le risorse economiche non sono molte e la maggior parte di quelle a disposizione saranno utilizzate per rafforzare il reparto difensivo, rimasto orfano di Gleison Bremer e Juan Cabal. La Juventus, in ogni caso, continua a coltivare l’idea di prendere anche un attaccante ad inizio anno. Il club, fino a qualche settimana fa, confidava nel ritorno di Arek Milik (out da giugno). I tempi di recupero del polacco, però, si sono dilatati obbligando quindi Cristiano Giuntoli a cambiare strategia e a prevedere l’ingaggio di un nuovo elemento offensivo.

Diversi i profili valutati dal direttore sportivo bianconero, il cui preferito risponde al nome di Joshua Zirkzee. Il 23enne olandese, di recente, sembrava orientato a cambiare aria alla luce delle tante critiche ricevute dalla tifoseria del Manchester United e delle negative prestazioni offerte in Premier League. In tal senso, si era parlato di un possibile sbarco a Torino nell’ambito di uno scambio che avrebbe consentito a Douglas Luiz di fare il percorso inverno (i due condividono lo stesso agente, Kia Joorabchian).

Il tutto, senza considerare le critiche mosse nei suoi confronti dal neo allenatore dei Red Devils Ruben Amorim al termine della gara pareggiata 1-1 sul campo dell’Ipswich Town (“deve capire che deve entrare in area per sfruttare i cross”). La separazione tra le parti, di conseguenza, appariva imminente con la Vecchia Signora pronta a cogliere l’occasione. Ora, invece, il quadro è cambiato in maniera radicale al punto da rendere quasi del tutto impercorribile, per la Juve, la strada che conduce all’ex Bologna.

Mercato Juventus, salta subito il colpo: Giuntoli nei guai

La causa è da ricercare nella rinascita dello stesso Zirkzee, autore di una doppietta nella partita vinta ai danni dell’Everton. Una prestazione scintillante, con il classe 2001 che nel corso dei 90 minuti ha messo in mostra il suo ampio repertorio. La volontà del giocatore, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista di ‘TeamTalk’ Rudi Galletti, è quella di restare nello United e giocarsi le proprie carte alla corte di Amorim. Una tegola inattesa per la Juventus, ora costretta a spostare altrove il mirino.

Sfumate piste relative a Jonathan David (sogna il Barcellona) e a Arnaud Kalimuendo (valutato 20 milioni dal Rennes), Giuntoli si è iscritto alla corsa riguardante Lorenzo Lucca, autore di 6 gol in 16 apparizioni complessive con indosso la maglia dell’Udinese. Vivo, inoltre, l’interesse nei confronti di Ange Bonny del Parma.