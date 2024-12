Il Barcellona lo caccia: se lo prende la Juventus

Per la Juventus, occasione in uscita dai blaugrana in vista del calciomercato di gennaio: i bianconeri piazzano il colpo per Thiago Motta

Le necessità della Juventus sono sotto gli occhi di tutti, i bianconeri dovranno rinforzarsi assolutamente sul mercato di gennaio per colmare le attuali lacune della rosa a causa della grave emergenza infortuni e per coltivare sogni di grandezza nella seconda parte della stagione. Il nuovo ciclo è iniziato con presupposti promettenti, ma l’andamento per il momento è un po’ troppo a rilento e i risultati non corrispondono esattamente alle aspettative.

E’ una Juventus sicuramente condizionata dalle tante assenze, che non agevolano il lavoro di Thiago Motta. L’allenatore non ha praticamente mai avuto a disposizione tutta la rosa, per schierare la formazione che aveva in mente. I troppi pareggi però stanno rallentando il percorso sia in campionato che in Champions League. Il gruppo di testa in Serie A rischia di allontanarsi, così come quello in Europa, con una qualificazione diretta agli ottavi di finale che in questo momento appare piuttosto difficile.

Dunque, correre ai ripari il prima possibile sul mercato, con Giuntoli che sta valutando diverse piste. Il dt bianconero sa di dover mettere mano a un’altra piccola rivoluzione a gennaio, gli acquisti che gli ha chiesto l’allenatore sarebbero almeno quattro: due difensori, un centrocampista, un attaccante. Per uno di questi rinforzi, attenzione a quanto sta succedendo al Barcellona, dove il tecnico Hansi Flick ha deciso di lasciar andare un giocatore che alla Juventus farebbe comodo.

Juventus, affare low cost dal Barcellona: Christensen per la difesa

Si tratta di Andreas Christensen, difensore centrale danese, che all’occorrenza può giocare anche come mediano davanti alla difesa. Stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il suo ciclo in Catalogna appare ormai concluso.

Flick non intende contare su di lui e ha dato mandato alla società di trovargli una nuova sistemazione nel mercato invernale. Per la Juventus può essere un’occasione low cost da sfruttare. La cessione decisa dal club, il contratto del giocatore in scadenza nel 2026 e l’assenza dai campi da inizio stagione (tornerà arruolabile per l’inizio del nuovo anno) sono tutti fattori che fanno crollare il costo del cartellino. Con pochi milioni di euro, il giocatore potrebbe sbarcare a Torino. Mettere a segno un rinforzo riuscendo a risparmiare qualcosa sarebbe fondamentale per investire cifre più elevate sugli altri innesti.