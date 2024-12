Solo l’anno prossimo: Giuntoli detta la linea, ma c’è il Diavolo tentatore

Cristiano Giuntoli lo vuole alla Juve ma sarà possibile solo dall’anno prossimo: il dirigente corre il rischio, sullo sfondo c’è anche il Diavolo tentatore!

Questa Juve ha fin qui dimostrato di reggere alla grande a livello difensivo, nonostante i KO di Cabal e soprattutto Bremer. Diverso il discorso per l’attacco dove c’è ancora da riempire la casella del vice-Vlahovic, con il bomber serbo a sua volta spesso in difficoltà. Più in generale c’è da dare una sterzata alla fase offensiva della squadra piemontese, apparsa troppe volte sterile. Da Allegri a Thiago Motta non è praticamente cambiato nulla. Diversi i nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli per cercare rinforzi dal mercato.

Il primo è quello di Zirkzee ma c’è da definire la situazione con il Manchester United che non vuole lasciar partire a cuor leggero l’attaccante arrivato la scorsa estate dal Bologna. Inoltre è da valutare la posizione di Dusan Vlahovic il cui rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2026) è sempre più lontano. Scontato che il serbo vada via tra gennaio e giugno, senza prolungamento di accordo, per non perderlo a zero tra un anno e mezzo. Ecco perché Giuntoli e la società stanno monitorando diversi nomi per il reparto avanzato, non solo da aggiungere all’ex Fiorentina ma anche per prenderne il posto una volta che questi avrà lasciato Torino.

Giuntoli lo vuole alla Juve, ma il Diavolo lo tenta: se ne parla nel 2025

Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino un giocatore già avuto alle sue dipendenze e che conosce molto bene. Per averlo, però, bisognerà con ogni probabilità attendere giugno. Impossibile anticipare il suo arrivo a gennaio.

Victor Osimhen sta facendo molto bene anche al Galatasaray, dopo un primo tempo di adattamento. Si sta rivelando anche in Turchia un top player di livello assoluto e presto potrebbe tornare in una big di livello europeo. Il suo cartellino è ancora di proprietà del Napoli e questo frena non poco la possibilità che possa finire alla Juve. Come noto Aurelio De Laurentiis è sempre restio nel vendere i propri giocatori ad una diretta concorrente, specialmente ai bianconeri e specialmente a gennaio. Quindi alla riapertura delle trattive non se ne parla. Giuntoli dovrà attendere giugno quando, di rientro dal prestito al club turco, tutto potrebbe tornare in discussione.

Nel frattempo però, a gennaio, ci sono almeno altri due top club che lo monitorano con attenzione. Come riportato dal portale fichajes.net, si tratta di PSG e soprattutto proprio del Manchester United. I “Red Devils” possono mettere il bastone tra le ruote ai piemontesi non solo con Zirkzee ma anche per soffiargli il nigeriano. Il Napoli, davanti ad un’importante offerta, lo cederebbe anche a gennaio con il classe ’98 che lascerebbe così il Galatasaray per iniziare la sua avventura in Premier League con il “Diavolo tentatore” o tutto al più in Francia con il PSG.