Nuovo difensore Juventus, la svolta: blitz a Torino

Nuovo difensore Juventus: ecco la svolta che arriva prima dell’apertura ufficiale del mercato. Blitz a Torino per la chiusura dell’affare

Alla ricerca di un nuovo difensore, la Juventus da un po’ di tempo si sta muovendo per dare a Motta almeno uno, o forse due, elementi che possono rimpinguare il pacchetto arretrato falcidiato dagli infortuni di Bremer e Cabal che di fatto non giocheranno più in questa stagione. Al massimo, il brasiliano, potrebbe tornare in corsa per il Mondiale per Club. Ma ovviamente, e in ogni caso, avrebbe bisogno di tempo per rimettersi in sesto.

Insomma, la situazione la conosciamo tutti e sin dai giorni successivi allo stop di Gleison sono usciti moltissimi nomi di possibili innesti a gennaio. Ma, a quanto pare, la Juventus una decisione l’avrebbe presa, almeno stano alle informazioni che questa mattina sono state riportate da TuttoSport. Un blitz vero e proprio a Torino per chiudere, magari, il primo affare del prossimo mese di gennaio.

Nuovo difensore Juventus, ecco Hancko

“Non è passata inosservata la presenza – si legge sul quotidiano in edicola questa mattina – di Sasha Baranov, uno degli agenti di Hancko, a Torino: mercoledì sera era in tribuna all’Allianz Stadium per assistere a Juventus- Manchester City. Non solo stadio, in agenda pure un summit con la dirigenza juventina per parlare del difensore slovacco di proprietà del Feyenoord che piace tanto ai bianconeri: trattativa non facile per via delle richieste per il cartellino ma i rapporti tra le due società sono buone e i 6 milioni che gli olandesi verseranno per il riscatto di Facundo Gonzalez potrebbero essere l’acconto per l’operazione”.

Insomma, potrebbe essere stata l’accelerata decisiva per il primo colpo bianconero nella prossima sessione di mercato. Su Hancko, come sappiamo, per via di quelle che sono le sue qualità che sta facendo vedere in Olanda, ci sono gli occhi di diverse big europee, ma la Juventus potrebbe aver imboccato la strada giusta, quella che darebbe l’opportunità di chiudere un affare già nei primi giorni del prossimo mese. Giuntoli ha premuto il piede sul pedalo giusto.