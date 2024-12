Offerto alla Juventus e all’Inter, ma non gioca da agosto: il difensore regalato

Scommessa di gennaio per Juventus e Inter a caccia dello stesso giocatore, dopo l’infortunio il club ha deciso di svenderlo.

Molte volte gli incroci di calciomercato tra Juventus e Inter sono in grado di fare più rumore delle sfide giocate in campo. Peccato che il giocatore in questione, che ha una carriera che parla per sé, abbia già diviso il pubblico. Secondo una buona parte dei tifosi si tratterebbe di un acquisto funzionale, mentre altri temono che possa rivelarsi un bidone.

D’altronde in questa stagione sono diversi, soprattutto in casa Roma, i difensori dal passato glorioso che rischiano di rivelarsi dei flop. Questo, in buona sostanza, è ciò che sperano di evitare bianconeri e nerazzurri che sono, e sperano di rimane, in piena lotta per i posti che portano in Champions League. L’Inter non dovrebbe avere troppi problemi in tal senso mentre per la Juventus l’emergenza è già partita.

Insomma, cammini leggermente diversi ma stessi obiettivi per le due compagini del Nord che sono dunque pronte a darsi battaglia. Al di là della condizione del difensore, si tratta di un’offerta quasi irrinunciabile. Soprattutto perché a gennaio di difensori disposti a muoversi ce ne potrebbero essere meno del previsto.

Calciomercato Juventus, attenta all’Inter: è duello in Serie A

Per questo il nuovo pomo della discordia tra Juventus e Inter potrebbe essere Andreas Christiansen, esperto difensore danese in forza al Barcellona che potrebbe lasciare la Catalogna, e di conseguenza anche la Spagna, anticipatamente rispetto alla scadenza indicata sul contratto. La firma dice 2026, ma il club potrebbe pensare allo svincolo anticipato.

Anzi, per Elgoldigital.it la soluzione sarà quella. Il Barça sta cercando di rinnovarsi e per farlo è pronto a mettere sul mercato, e all’occorrenza anche a svendere, i suoi protagonisti delle scorse stagioni. Christiansen ha esperienza e alla Juventus che cerca un nuovo difensore, ma anche all’Inter che sente di dover rimpinguare il proprio reparto arretrato, si tratterebbe di una mossa funzionale ed intelligente oltre che low cost.

L’unico intoppo, o forse l’intoppo più rischioso, rischia di essere la forma del difensore che ha giocato solo la partita d’esordio prima di finire ai box per un persistente problema al tendine d’Achille. L’anno scorso ha giocato con regolarità ma quest’anno il fisico non glielo ha permesso. Per il Barça è un nome di troppo ma attenti, perché in Serie A potrebbe rilanciarsi. In fondo ha solo 28 anni.