Non solo Costa, ha già salutato i compagni: accordo totale con la Juventus

Calciomercato Juventus, non solo Costa: il giocatore ha già salutato i compagni e ha trovato l’accordo con i bianconeri. Cosa manca per chiudere l’affare

L’accelerata decisiva, per Antonio Costa, c’è stata come sappiamo nella serata di ieri. La Juventus, che stasera sarà impegnata nella difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, ha preso il terzino. E questo è un dato di fatto, non ci sono possibilità che l’affare non possa andare in porto.

Ma ovviamente non è finita qui e non può essere finita qui. Servono, almeno, un altro paio di innesti. Uno in difesa, un centrale, che possa aiutare Motta nelle scelte da qui alla fine della stagione (anche se evidentemente, la Juve, è in ritardo), l’altro in attacco, con Zirkzee e Kolo Muani che rimangono sempre nel mirino. Nelle scorse ore, un avvicinamento, c’è stato con l’attaccante del Psg che come sappiamo non è stato convocato per l’ultima gara di campionato da Luis Enrique. Ma, tornando al discorso del difensore, secondo le informazioni che sono state riportate da Alfredo Pedullà, è quasi fatta per Araujo.

Calciomercato Juventus: Araujo ha salutato i compagni

“Il difensore ha deciso di lasciare il Barcellona, lo ha comunicato ai suoi compagni e in qualche circostanza dopo il trionfo in Supercoppa qualche abbraccio assomigliava a un saluto definitivo in attesa di cambiare maglia. Araujo è il capitano, ha rispetto per il club, ma vuole andare alla Juventus”. Questo si legge sul sito del giornalista citato prima. Quindi, cosa manca alla chiusura definitiva dell’affare?

Manca l’accordo tra il club bianconero e quello blaugrana, sulla formula ovviamente. Perché tra il giocatore e la Juve è tutto a posto da diverso tempo. Non siamo ai dettagli, per essere precisi, ma quasi, anche perché come successo per Kvara con il Napoli la volontà del giocatore alla fine dei conti farà sempre la differenza. Insomma, in poche parole, il secondo colpo è in canna. Finalmente, oseremmo dire, visto che per quanto successo nei mesi precedenti al pacchetto arretrato, sarebbe stato giusto in questo momento avere già degli innesti dentro la Continassa. Così non è stato. Ma forse meglio tardi che mai…