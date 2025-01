Magia Juve e Inter beffata: arriva la stella della nazionale

La Juventus anticipa l’Inter sul mercato e si prende la stella della nazionale: magia di Giuntoli, i tifosi bianconeri possono esultare

Dopo tanti pareggi in casa Juventus si è tornato finalmente ad assaporare il sapore della vittoria sabato quando i bianconeri si sono imposti all’Allianz Stadium per 2-0 contro il Milan in quello che era un vero e proprio scontro diretto per l’Europa.

A decidere la sfida sono state le reti di Mbangula e Weah che hanno permesso alla Juventus di portare a casa tre punti pesanti e di poter respirare. Adesso, però, i bianconeri sono attesi da una sfida difficilissima sabato prossimo al Maradona contro la capolista Napoli e Thiago Motta è conscio che servirà una prestazione ancora migliore di quella offerta contro il Milan per portare via punti da uno stadio dove la Juventus storicamente fa fatica.

Il tecnico bianconero si aspettava anche dei rinforzi importanti dal mercato in vista di questa partita e, se tutto andrà per il meglio, per la trasferta in terra partenopea avrà a disposizione Randal Kolo Muani. L’attaccante francese arriverà in prestito dal Paris Saint-Germain e sarà subito disponibile per una gara che potrebbe essere cruciale per la stagione bianconera. Giuntoli sta lavorando intensamente sul mercato per rafforzare la rosa e, sistemato il reparto offensivo, penserà a quello difensivo dove potrebbero arrivare uno o due giocatori.

Il ds bianconero, però, non pensa solo al presente, ma anche al futuro e non a caso ha messo le mani su uno dei migliori talenti italiani in circolazione, ovvero Nicolò Bertola, difensore dello Spezia col vizio del gol, sul quale c’era anche l’Inter.

Juventus, colpo per il futuro: vicino l’arrivo di Bertola

La Juventus ha deciso di optare per una linea di mercato improntata sul proprio settore giovanile e sui giovani in generale, dovendo riassestare il proprio bilancio e lo si è visto nell’ultima sessione estiva di mercato. Una linea che continuerà anche la prossima estate e non sorprende infatti che Giuntoli stia lavorando per portare a Torino giocatori giovani, ma di talento e che possano contribuire da subito alla causa bianconera come Nicolò Bertola.

Il difensore si sta mettendo in luce con la maglia dello Spezia in Serie B con la quale ha collezionato 18 presenze, 3 gol e 2 assist, dimostrandosi come uno dei giocatori più talentuosi del campionato cadetto. Inoltre, Bertola è già nel giro della nazionale italiana under 21 con la quale ha debuttato a giugno, collezionando poi 5 presenze, ed il suo rendimento ha attirato l’interesse della Juventus per giugno.

Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbero in netto vantaggio nella corsa al giocatore rispetto alle contendenti, tra cui l’Inter e la Vecchia Signora già gongola al pensiero di beffare i nerazzurri. L’arrivo di Bertola sarebbe un colpo in prospettiva molto interessante per la Juventus del futuro ed anche il tifo bianconero ha mostrato grande entusiasmo per questo possibile acquisto.