Torna in Italia solo per la Juve, ha già dato l’ok a Thiago Motta

La Juventus continua a pianificare le prossime mosse di mercato. Il sogno di Motta può divenire realtà: arrivato il via libera necessario.

Sono giorni intensi per Cristiano Giuntoli. Dopo aver regalato a Thiago Motta un nuovo terzino destro (Alberto Costa), un cursore sinistro capace di giocare anche nel ruolo di centrale (Renato Veiga) e un centravanti (Randal Kolo Muani) il direttore sportivo della Juventus, in queste ore, sta continuando a lavorare al fine di pianificare le prossime mosse di mercato. La lista della spesa, ad esempio, prevede un ulteriore innesto volto a potenziare la retroguardia bianconera.

Diverse le piste battute e i profili vagliati dal manager, il cui preferito risponde al nome di David Hancko del Feyenoord. Il 27enne, che ha già avuto modo di giocare in Italia senza però particolare fortuna (5 presenze nella Fiorentina tra il 2019 ed il 2021), ha accettato il contratto fino al 2029 a 2.5 milioni netti più bonus legati a determinati obiettivi ed ora attende aggiornamenti sullo stato di avanzamento della trattativa tra le società. I contatti si sono intensificati tuttavia la fumata bianca continua ad essere piuttosto distante.

Gli olandesi, in particolare, si sono detti disposti a farlo partire subito a patto di ricevere in cambio circa 30 milioni. Giuntoli, pur non disponendo di tale cifra, non intende darsi per vinto e, a breve, tornerà alla carica chiedendo un corposo sconto sul prezzo esposto in vetrina, alla luce della volontà espressa dallo slovacco di sbarcare in Serie A. Le strade alternative conducono a Lloyd Kelly del Newcastle e a Jean-Clair Todibo, seguito nella scorsa estate e poi accasatosi al West Ham.

Mercato Juventus, torna in Italia solo per Motta: Giuntoli all’attacco

Giuntoli, nel frattempo, ha cominciato a ragionare anche in prospettiva per valutare al meglio in che direzione muoversi in seguito all’eventuale (ma sempre più probabile) cessione di Dusan Vlahovic. Il serbo, legato alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2026, ha rispedito al mittente le varie proposte di rinnovo ricevute e, in assenza di un accordo, lascerà Torino al termine dell’attuale stagione. Il principale indiziato a raccogliere il testimone da lui abbandonato è Joshua Zirkzee, poco felice nel Manchester United a causa delle critiche ricevute dai tifosi dei ‘Red Devils’.

L’avventura in Premier dell’ex Bologna terminerà a giugno. Il 23enne, in occasione di un recente confronto, ha infatti spiegato a Motta di volersi trasferire in bianconero durante l’estate. L’operazione è tutta da imbastire, dal punto di vista economico ma la strada, intanto, è tracciata. Ancora qualche mese di attesa. Poi il matrimonio tra Zirkzee e la Juve potrà davvero essere celebrato. Decisivo, in tal senso, il “sì” pronunciato dallo stesso Zirkzee