20 milioni, la Juve piazza il colpo in difesa in Serie A

La Juventus è pronta a piazzare un nuovo colpo in difesa. Arriva direttamente dalla serie A, per arrivare al giocatore servono 20 milioni

Alla Juventus è in atto una rivoluzione che prenderà forma e sostanza nel giro di qualche settimana. Sono diversi i volti nuovi che si vedranno alla Continassa nella prossima stagione, che comincerà appena dopo il Mondiale per Club. Proprio la competizione iridata sarà una sorta di test per capire su chi poter puntare e quali sono i ruoli dove, invece, ci sarà bisogno di intervenire sul mercato.

Anche Tudor è sotto osservazione della società. Qualora dovesse restare, come ad oggi sembra, il tecnico croato continuerà a giocare con la difesa a tre. Ci vorranno, dunque, in rosa un maggior numero di centrali (almeno sei) ma anche quattro esterni di spinta, bravi in entrambe le fasi e magari abituati in un modulo con tre centrali. Come il calciatore che i bianconeri stanno meditando di acquistare.

La Juve è pronta al nuovo acquisto: il difensore arriva dalla serie A per 20 milioni

Un profilo giovane ma già affermato, che conosce il campionato di Serie A e che non costi una cifra esorbitante. Mettere insieme tutte queste peculiarità non è semplice, ma Comolli e Tudor sembrano aver trovato il nome giusto in Matteo Ruggeri dell’Atalanta.

Il terzino, classe 2002, ha accumulato una buona esperienza sull’out di sinistra agli ordini di Gasperini. Gioca nella squadra orobica stabilmente dal 2022, dopo il prestito alla Salernitana. E si è tolto diverse soddisfazioni con la Dea, come la vittoria dell’Europa League nel 2024 da protagonista. Uno dei fedelissimi dell’allenatore attualmente alla Roma: solo qualche acciacco di troppo gli ha fatto saltare numerose partite durante l’ultima stagione, alternandosi con Zappacosta e Bellanova.

In questi giorni, Ruggeri è protagonista con l’Under 21 all’Europeo di categoria, dove naturalmente è tra le stelle della nostra Nazionale. D’altronde è al canto del cigno con questa rappresentativa. A luglio compirà 23 anni e dal prossimo ciclo non sarà più convocabile.

Attualmente il costo del cartellino, secondo quanto riferito da Transfermarkt.it, è di 20 milioni di euro. Una cifra destinata a salire se dovesse continuare a mostrare progressi. Se vuole davvero aggiudicarselo, la Juventus deve fare in fretta: al momento non c’è concorrenza di altre squadre sul talentino orobico. Ma si sa che nel mercato le cose possono cambiare da un momento all’altro. Comolli, col benestare di Tudor, è pronto a piazzare il colpo avviando una trattativa con i Percassi un anno dopo l’affare Koopmeiners.