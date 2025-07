La Juve si vendica subito, Milan rifiutato e firma bianconera

Calciomercato Juventus, i bianconeri si vendicano subito: il Milan è stato rifiutato e vuole solo i piemontesi. Ecco cosa sta succedendo

Ore intense dentro la Juventus. Perché dentro la società Comolli è in pieno lavoro per cercare di regalare a Tudor una squadra competitiva per la prossima stagione.

Serve un attaccante ma non solo. Intanto non è svanito l’interesse per Hujlmand, il centrocampista dello Sporting che i bianconeri hanno messo nel mirino. Oggi, su La Gazzetta dello Sport, si legge che Comolli potrebbe mettere sul piatto il cartellino di un giocatore per cercare di abbassare le pretese. O quello di Douglas Luiz, in uscita dopo non essersi presentato al raduno, oppure quello di Artur, che non è nei piani della società. O magari anche cederli al migliore offerte per avere quella disponibilità economica per andare a prendere l’ex Lecce. Vedremo cosa succederà. Tornando al discorso attaccante, invece, l’obiettivo principale è quello di riportare a Torino Kolo Muani.

Milan rifiutato: Kolo Muani vuole solo la Juventus

Il francese ha iniziato il ritiro con il Psg ma non rimarrà con Luis Enrique. Di certo, però, la squadra campione d’Europa non ha nessuna intenzione di cederlo così, a cuor leggero. Comolli spinge per il rinnovo del prestito con diritto di riscatto, ma per il momento l’apertura non c’è stata: da quelle parti si legge sul Corriere dello Sport questa mattina c’è la volontà di attendere la Premier League che potrebbe accontentare tutte le richieste economiche. Ma non è sicuro che qualcuno bussi alla porta della transalpini. Quindi la Juve al momento rimane in vantaggio.

Anche per via di un’altra questione, assai importante: nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile interesse del Milan per Kolo Muani, soprattutto se i rossoneri capissero che per Vlahovic sarebbe difficile affondare il colpo. Ma la Juve sotto questo aspetto può stare davvero tranquilla: Kolo ai rossoneri direbbe di no, a quanto pare, perché preferisce clamorosamente rimanere alla Juventus nel caso dovesse tornare in Italia. A Torino è stato accolto bene, ha segnato diverse reti – al momento dell’arrivo e alla fine della stagione – e non ha intenzione di cambiare maglia. Un passo decisamente avanti di Comolli che non vuole perdere altro tempo. In questa settimana è previsto un nuovo assalto che potrebbe fare la differenza.