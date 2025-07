Douglas Luiz all’Inter: scambio svelato

Douglas Luiz all’Inter: le scuse del centrocampista brasiliano non bastano alla Juventus. Ecco lo scenario. Contatti già avviati

Le scuse non bastano. E la Juventus prenderà sicuramente dei provvedimenti per Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano che la scorsa settimana non si è presentato al raduno lo ha fatto ieri. Ma rimane sul mercato e quasi sicuramente lascerà la Continassa.

Una questione aperta, insomma. Una questione che anche gli agenti del giocatore stanno tenendo sotto osservazione. E stanno cercando di capire, inoltre, se ci sono i margini di un addio, magari in Serie A. E magari all’Inter. Sì, proprio così. Perché le notizie che arrivano vanno decisamente verso questa direzione.

Douglas Luiz all’Inter: scambio con Frattesi

Nei giorni scorsi, infatti, l’agente del centrocampista è stato nella sede dell’Inter. E dopo la visita che è stata fatta nel quartier genere dei nerazzurri sono state fatte delle chiacchiere su un possibile scambio con la Juventus.

Il nome, dall’altro lato, è quello di Davide Frattesi, che nonostante quando viene chiamato in causa riesce sempre a dare un contributo importante alla causa, non è mai un titolare inamovibile della formazione nerazzurra. Dite voi, imbastito lo scambio, soprattutto perché non è la prima volta che il profilo di Frattesi viene accostato alla Juve? No, tutt’altro. Secondo quanto emerso da queste prime chiacchiere, Chivu, il nuovo allenatore dell’Inter che ha preso il posto di Simone Inzaghi, vuole tenere l’ex centrocampista del Sassuolo quindi i discorsi si sono chiusi lì senza andare avanti.

Qualora invece fosse rimasto Inzaghi, visto davvero l’utilizzo con il contagocce che ha fatto con Frattesi, allora sì, magari se ne sarebbe potuto parlare. Ma così non sarà quindi le parole nate sono morte subito, sul nascere. E la Juve nelle prossime settimane sarà comunque costretta a trovare una sistemazione per Douglas Luiz. Il prezzo del cartellino è già fissato: per portarlo via servono 40 milioni di euro.