Douglas Luiz sblocca la Juve, l’accordo sfiora i 40 milioni

Douglas Luiz sblocca la Juventus: l’accordo sfiora i 40 milioni di euro. L’addio del centrocampista è sempre più vicino. Ha già detto sì

Ci siamo, l’addio è sempre più vicino. E se prima dell’inizio del ritiro era quasi scontato, dopo essersi presentato con dei giorni di ritardo è diventato certezza.

Anche perché, poi, sono anche arrivate le parole di Comolli che ha parlato di mancanza di rispetto. Quindi, Douglas Luiz lascerà la Juventus nel corso dei prossimi giorni. E adesso la Premier è vicina, almeno stando alle informazioni che questa mattina sono state riportate da TuttoSport: il giocatore ha capito che solamente in quel campionato potrebbe tornare e da quel campionato ha le offerte migliori. Ma a differenza di quanto si pensasse fino a qualche giorno fa, quando sembrava vicino un passaggio all’Everton, adesso le cose sono cambiate.

Douglas Luiz in Premier: va al Nottingham

C’è il Nottingham che sta per chiudere. Si parla di un prestito oneroso – non ci sono somme – e un diritto di riscatto sulla base di 33 milioni di euro. La Juventus però, che ha aperto comunque ad un addio temporaneo in questa stagione – vuole essere certa che il prossimo anno non avrà di nuovo Douglas Luiz a Torino e quindi sta spingendo per l’obbligo di riscatto. Si tratta, insomma, ma l’operazione è a buon punto e nello spazio, come detto, di pochissimo tempo, si potrebbe chiudere in maniera importante.

Soldi che i bianconeri investiranno subito. Forse anche prima di prenderli visto che secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina è sempre più vicino il ritorno di Kolo Muani: il Psg ha aperto al prestito e anche in questo caso si balla tra il diritto e l’obbligo di riscatto: la somma complessiva dovrebbe essere di 50 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante francese, la metà dovrebbe arrivare dall’addio di Dusan Vlahovic. C’è sempre il Milan alle porte. E pure qui il destino dell’attaccante serbo è segnato.