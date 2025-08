Juve e Milan, non solo Vlahovic: 25 milioni e va a Torino

Calciomercato Juventus, possibile colpo a sorpresa dei bianconeri: dal Milan a Torino per 25 milioni. Non c’è solamente Vlahovic

Un possibile colpo a sorpresa, uno di quelli che fino al momento non era nelle corde della Juventus. Però ve lo abbiamo spiegato anche nei giorni scorsi: il calciomercato entrerà nel vivo proprio in questo mese di agosto che è appena iniziato, quindi tutte le piste sono da seguire.

La Juve, e sappiamo anche questo, ha decisamente bisogno di innesti. Se c’è in arrivo Kolo Muani, per il quale la forbice con il Psg è diminuita, secondo le informazioni che sono state riportate da bianconeranews anche dietro, Comolli, potrebbe piazzare il colpaccio. Un giocatore che nei mesi scorsi, inoltre, era stato pure accostato al Milan di Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, interessa Vanderson

“La Juventus continua a scandagliare il mercato alla ricerca di rinforzi sulle fasce, e tra i nomi finiti sul taccuino di Damien Comolli spicca Vanderson de Oliveira Campos, classe 2001 dell’AS Monaco. Terzino destro moderno, dotato di corsa, resistenza e buona qualità palla al piede, Vanderson rappresenta uno dei profili più interessanti in Europa nel ruolo”. Questo si legge sul sito citato prima, una situazione, quindi, da monitorare.

La richiesta si dovrebbe attestare intorno ai 25 milioni di euro. Anche se il Monaco, nei mesi scorsi, chiedeva molto di più per il proprio giocatore. Però, le cose, potrebbero anche cambiare. Vanderson, che ha già debuttato con la maglia del Brasile, ha 24 anni e dentro la Continassa si sta prendendo in considerazione nel caso dovesse esserci l’addio di Weah. L’americano sta facendo muro sperando in un rilancio del Marsiglia anche perché lui vorrebbe solamente questa destinazione. Per il momento, sotto questo aspetto, non ci sono novità all’orizzonte se non uno scontro bello importante tra le parti che stanno valutando la vicenda. Ma non è escluso, ovviamente, che tutto si possa sbloccare nello spazio di poco tempo. E che la Juve, di conseguenza, affondi per il brasiliano.