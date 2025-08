Calciomercato Juventus, scambio in Serie A: i giochi sono chiusi

Calciomercato Juventus, scambio in Serie A: i giochi sono già chiusi. Ecco cosa sta succedendo rispetto ad una notizia che era uscita qualche giorno fa

Si era parlato nei giorni scorsi di un possibile scambio in Serie A. Anche perché, quel nome dentro la Juventus rimane sempre in bilico. Ogni estate si parla di un addio. E anche quest’anno, almeno stando alle informazioni che qualche giorno fa, in questo caso riportare da Momblano, non si era presentato nelle migliori condizioni fisiche.

Però c’è anche da dire una cosa: alla fine rimane sempre in bianconero e nonostante parte dalle retrovie, riesce comunque a ritagliarsi nel corso della stagione il suo spazio, anche bello importante. Avrete capito, ovviamente, che parliamo di McKennie. L’americano, un poco di giorni fa, era stato accostato alla Roma dentro un’operazione di cambio con Cristante. Bene, a quanto scrive Repubblica questa mattina, l’edizione romana, la situazione è già chiusa.

Scambio Cristante-McKennie: è già chiusa

Chiusa nel senso che non se ne farà nulla. Perché se da un lato, forse, la Juventus ci stava ancora pensando alla situazione, dall’altro, Gian Piero Gasperini, nuovo tecnico della Roma, ha deciso di non volersi privare del calciatore. In mezzo al campo i giallorossi hanno bisogno di esperienza e Cristante ce n’ha, su questo ci possono essere poche discussioni.

Sappiamo benissimo, comunque, che il calciomercato è sempre aperto a dei ribaltoni clamorosi soprattutto quando si avvicina la chiusura delle operazioni. Quindi, se per il momento l’affare non si farà, magari nel corso delle prossime settimane – soprattutto se la Roma dovesse trovare un altro uomo in quel ruolo – la questione si potrebbe riaprire. Al momento, però, non c’è nessuna possibilità a quanto pare che questo scambio possa andare in porto. Insomma, se la Juventus dovesse decidere di prendere un altro centrocampista e metterlo a disposizione di Tudor, farebbe bene a pensare ad altre situazioni che si possono movimentare in questo momento senza dover aspettare nessuno. E magari, questa, potrebbe essere una cosa last-minute. Vedremo.