Vlahovic saluta la Juve: lo scambio con il francese è clamoroso

Calciomercato Juventus, Vlahovic saluta i bianconeri: lo scambio con il francese è clamoroso. Ecco cosa sta succedendo

Non sarà di certo il gol segnato contro la Reggiana a cambiare il destino di Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus saluterà i bianconeri quasi sicuramente in questa sessione di mercato.

Comolli – che intanto ha piazzato l’uscita di Weah al Marsiglia – valuta l’attaccante serbo tra i 20-25 milioni di euro. E, come lo stesso ha detto, qualora arrivasse un’offerta ritenuta soddisfacente, nessuno si metterà contro: l’uscita è già stata preventivata dalla Juventus, che non può in nessun modo tirare la corda con un giocatore in scadenza in contratto e che prende un milione di euro al mese come stipendio. Per tutti, quindi, la soluzione migliore sarebbe quella di un addio e siamo convinti che alla fine sarà così. Ma dove andrà Vlahovic? Al momento la pista più importante come sappiamo tutti porta in Italia, al Milan.

Scambio con Fofana: la Juve cede così Vlahovic

Certo, i rossoneri non è che hanno tutta questa voglia di cedere alle richieste della Juventus e stanno cercando di capire se in rosa ci sono dei giocatori che possono fare il viaggio inverso e quindi abbassare il cash da versare. Si è parlato di Bennacer, ad esempio, ma anche di Thiaw. Mentre, in queste ore, secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it, il nome potrebbe essere quello del francese Youssouf Fofana.

“D’altronde il francese – si legge sul sito citato prima – per il quale nelle ultime ore sono ritornate a suonare con una certa insistenza le sirene arabe, potrebbe fare le valigie qualora arrivasse una proposta da 20-25 milioni di euro. Con Miretti sempre più nel mirino del Napoli e Douglas Luiz al passo d’addio, la necessità per la Juventus di rinfoltire l’organico con innesti mirati in mediana diventa piuttosto attuale”. Insomma, si potrebbe arrivare decisamente alla soluzione migliore per tutti nello spazio di pochissimo tempo. Con i bianconeri che, almeno numericamente, andrebbero a rinfoltire il centrocampo mentre il Milan prenderebbe quell’attaccante che Allegri ha richiesto sin dal suo insediamento. Una pista da seguire.