Scambio tra Juve e Inter: Nico Gonzalez saluta Tudor

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez saluta Tudor: scambio con l’Inter clamoroso. Ecco cosa sta succedendo sull’asse Torino-Milano

La questione Lookman, in questo momento, tiene banco in Italia. Il calciomercato è nella fase più importante e tutti vorrebbero rinforzare la propria rosa. I nerazzurri di Marotta, ad esempio, hanno messo nel mirino l’attaccante della Dea. Ma il muro è alto, dei bergamaschi, e anche l’atteggiamento del giocatore non agevola.

Insomma, o si va per le lunghe, perché la situazione ci pare abbastanza delineata, oppure l’Inter potrebbe cambiare obiettivo. E secondo le informazioni che sono state riportate da Massimo Pavan, una pista porta a Torino. Ma andiamo a vedere quello che il giornalista ha detto.

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez all’Inter

“L’Atalanta non vuole cedere il giocatore a meno di 50 milioni. Lo avevamo detto. Il prezzo lo fa l’Atalanta e la società deve decidere se la cifra è adeguata oppure no. E vogliono mantenere la stessa linea dello scorso anno con Koopmeiners. A questo punto, la cosa più interessante, è che l’Inter si sta guardando attorno per non rimanere con il cerino in mano”. Fatto questo preambolo, si entra nella notizia.

“La prima pista è Nkunku, ma la seconda porta a Torino, a Nico Gonzalez. Con la Juve che fa il prezzo. Qualcuno parla di 20 milioni – ha detto ancora Pavan – ma Gonzalez ne vale almeno 28-30, non di meno. Oppure, quello che vi diciamo sono scenari di scambi che piacciono tanto. Potrebbe considerarlo la Juventus. Ma qual è quello che potrebbe sollecitare la dirigenza? Escludo Bisseck, invece ce ne sono due che potrebbero interessare”.

“Uno è Frattesi, perché potrebbe alzare il livello di qualità in mezzo al campo. Magari questo si potrebbe anche fare in uno scambio alla pari. L’altro invece è Carlos Augusto, perché la Juve cerca un esterno e quindi interesserebbe nel caso mettere in rosa un giocatore con queste caratteristiche”. In poche parole, la Juventus, guarda con attenzione a quello che potrebbe succedere sull’asso Milano-Bergamo, sperando di poter magari cedere Nico Gonzalez in nerazzurro. Un vero e proprio esubero dalle parti di Torino, ovvio.