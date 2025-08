No a Nico Gonzalez e Juve scippata: contropiede Marotta

Calciomercato Juventus, no a Nico Gonzalez e Juventus scippata: contropiede di Marotta che mette il bastone tra le ruote a Comolli

L’offerta arriverà. Ma c’è da capire, ovviamente, e dopo il comportamento del giocatore, quale sarà la decisione dell’Atalanta. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Marotta è pronto a toccare 45 milioni di euro di base fissa per Lookmban, ai quali vanno aggiunti i bonus.

Intanto, l’attaccante nigeriano è sparito da Zingonia. Non si è presentato agli allenamenti e la Dea mastica amaro per un comportamento che non viene ritenuto corretto. Insomma, ci potrebbe anche essere un clamoroso muro contro muro che potrebbe anche portare ad una situazione difficile. E chissà, magari si potrebbe anche presentare qualcuno per chiudere la questione e, in questo caso, l’Inter dovrebbe andare verso altre situazioni.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter su Sancho

Vedremo, in ogni caso, quale sarà il proseguo della telenovela dell’estate. Intanto, Marotta, sta cercando altre soluzioni per non rimanere con il cerino in mano. E sempre leggendo la rosea, l’idea sarebbe quella di prendere Sancho. O almeno monitorare la situazione del giocatore inglese in uscita dal Manchester United.

“L’inglese ha ancora un contratto di un anno con lo United dove ci sono solo posti in piedi e costerebbe molto meno sia del nigeriano che, eventualmente, del francese (Nkunku, ndr). Il gradimento dal punto tecnico è totale, l’età (è un classe 2000, tre anni meno di Lookman) ha un peso, ma soprattutto conta il costo del cartellino contenuto, intorno ai 25 milioni: in un contesto di questo tipo sarebbe più facile accogliere uno stipendio che non sarebbe mitigato dal Decreto Crescita, grandissimo attrattore per tenere ancora Ademola in Italia”.

Altro che Nico Gonzalez, insomma, come qualcuno ha scritto nel corso di questi giorni complicatissimi per tutti dove, tutti, vogliono cercare di chiudere il maggior numero di operazioni possibili. Altro che un aiuto, che sarebbe clamoroso per la Juventus (quello di cedere l’argentino), ma solo ed esclusivamente un ennesimo incrocio di mercato.