Sancho e Nico Gonzalez: Inter-Juventus la risolvono i Friedkin in questo modo. Ecco la situazione che potrebbe sbloccare i bianconeri

La Juve non perde di vista il profilo di Sancho. L’attaccante del Manchester United, decisamente ai margini del progetto del club inglese, rimane un sensibile obiettivo dei bianconeri. Ma c’è un fattore, un fattore assai importante, che se non viene sbloccato non può fare andare in porto l’operazione.

Facciamo un quadro di quello che sta succedendo dentro i bianconeri in questo momento: ci sono almeno tre esuberi che devono essere piazzati: il primo è Vlahovic, che rimane in orbita Milan, poi c’è Douglas Luiz, che invece potrebbe finire al Nottingham e, infine, c’è Nico Gonzalez, che dovrebbe salutare la Continassa dopo un’unica e sola stagione a Torino. L’argentino non ha convinto nessuno e l’investimento che era stato fatto per prenderlo è stato sbagliato.

Calciomercato Juventus: Sancho ancora in corsa. Arriva così

La Juve lo vuole vendere, lo sappiamo. Ma per il momento nessuna squadra si è fatta avanti in maniera importante. TuttoSport svela che in Premier ci potrebbe essere qualcosa di diverso, qualcuno che potrebbe spingere per il giocatore. Everton (dei Friedkin) e Fulham, infatti, sarebbero interessate ma al momento nessuna delle due squadre si sarebbe mossa in maniera ufficiale. E tutto questo porta ad una sola cosa: fin quando Nico rimarrà dentro la rosa non ci sono possibilità di andare dallo United per prendere Sancho.

E c’è da stare anche attenti all’Inter, che come abbiamo riportato ieri ha sempre in mente di prendere il giocatore qualora Marotta non riuscisse a prendere Lookman. L’interesse per il giocatore dello United, che lo scorso anno è stato in prestito al Chelsea, rimane vivo anche per via di una quotazione di mercato nettamente inferiore a quella del nigeriano della Dea. E siccome non si può andare muro contro muro se una società non vuole cedere, almeno in Italia, il proprio giocatore, allora Marotta potrebbe virare verso l’Inghilterra. Anche perché, Fabrizio Romano, ieri, ha sottolineato come non ci sia un interesse per Nico da parte dei nerazzurri. Sì, si era vociferato anche di questo.